Kolizja: nawet 30 proc. dopłaty do OC!

Natężenie ruchu na drogach pomimo pandemii jest olbrzymie. A to potęguje jedynie możliwość wystąpienia kolizji. I statystyki nie pozostawiają co do tego żadnych złudzeń. Tylko w pierwszych 10-ciu miesiącach roku 2020 miało miejsce 316 395 kolizji. Zdarzenie drogowe to poważny problem z kilku powodów. Pomijając fakt, że kierowcy mogą utracić możliwość jazdy autem, sprawca ze swojego ubezpieczenia OC musi naprawić pojazdy poszkodowanych. A to oznacza wzrost kosztu wykupienia polisy w kolejnym roku nawet o 30 proc.

Ochrona zniżek OC: ile kosztuje?

Czy zawsze musi być tak, że po kolizji cena polisy OC sprawcy wzrośnie? Na szczęście nie. Towarzystwa oferują bowiem ochronę zniżek - w ich przypadku minimum jedna kolizja w roku nie będzie miała wpływu na wyliczenie kolejnej składki. Opcję taką można wybrać podczas przedłużania ważności ubezpieczenia. Ile kosztuje ochrona zniżek OC? Bardzo często ma naprawdę symboliczną wartość. Oznacza zazwyczaj bowiem dopłatę wynoszącą jakieś 30 - 40 złotych - a to kwota niewspółmiernie niższa niż w przypadku dopłaty do OC wynikającej z kolizji.

Ochrona zniżek OC tak naprawdę jest ciekawą opcją w każdym przypadku. Szczególnie może się jednak przydać wtedy, gdy auto ma np. niedoświadczonego kierowcę jako współwłaściciela.

Ochrona zniżek OC: działa tylko w jednej firmie

Podczas kupowania ochrony zniżek warto jednak pamiętać o działaniu pewnego mechanizmu. Opcja działa, jednak wyłącznie w tej samej firmie ubezpieczeniowej. To oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli kierowca wykupi ochronę zniżek OC, spowoduje w ciągu roku kolizję, a po roku postanowi zmienić ubezpieczyciela, nie może liczyć na zachowanie zniżek we wcześniej posiadanym kształcie. Nowa firma zaliczy kolizję podczas kalkulacji wartości składki.

Ochrona zniżek AC: tak, też jest możliwa

Oczywiście możliwość ochrony zniżek dotyczy nie tylko OC. Wykup takiej opcji jest możliwy także w przypadku polisy AC. Wtedy jednak dopłata do polisy jest zdecydowanie wyższa.