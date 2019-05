Co wpływa na cenę OC? Powodów wyższej składki może być wiele!

Wykupienie polisy OC dla samochodu jest obowiązkiem każdego właściciela. Co daje to ubezpieczenie? Stanowi zabezpieczenie na wypadek wystąpienia odpowiedzialności cywilnej np. w czasie wypadku. Ceny OC są naprawdę zróżnicowane. Wynoszą od 300 - 400 do nawet kilku tysięcy zł. Od czego zależy ostateczna wartość? Czynników mających wpływ jest naprawdę wiele. Podstawę stanowią jednak informacje dotyczące właściciela pojazdu. Ten na etapie wyliczania składki musi określić swój wiek, wskazać od jakiego czasu posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz podać dane dotyczące ewentualnych szkód likwidowanych w przeszłości.

Co wpływa na cenę OC? Przede wszystkim dane kierowcy!

Na najwyższe stawki OC mogą liczyć przede wszystkim ci właściciele samochodów, którzy mają mniej niż 30 lat, a do tego niedawno zaczęli przygodę z motoryzacją, ewentualnie w ciągu ostatniego roku zdarzyła im się więcej niż jedna kolizja. Te trzy czynniki są w stanie wywindować cenę OC nawet kilkukrotnie i sprawić, że stawka zaproponowana dla 20-letniego Golfa sięgnie np. 2,5 tys. zł! Szczególnie premiowane przez firmy ubezpieczeniowe są osoby uznawane za stateczne - to przede wszystkim 50-letni mężczyźni z większych miast, którzy mają na utrzymaniu rodzinę i pracują jako specjaliści. Ci za ubezpieczenie dla tego samego Golfa zapłacą już 550 złotych.

To jednak nie koniec. Bo potężne znaczenie ma też… miejsce zamieszkania. Czemu? Odpowiedź jest prosta i dotyczy statystyki. Nie w każdym miejscu w Polsce ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego jest równie wysokie. Niższymi stawkami są zatem premiowani kierowcy z tych miast, w których każdego roku rozbijanych jest najmniej aut. Co wpływa na cenę OC w dalszej kolejności? Bez wątpienia są to parametry pojazdu. Jako że ochrona dotyczy jednak odpowiedzialności cywilnej, cena auta nie ma tak dużego znaczenia. Ważniejszy jest stan techniczny oceniany na podstawie wieku i przebiegu oraz możliwości na drodze określane poprzez pojemność silnika i moc.

Co wpływa na cenę OC? Wybrana firma i kanał zakupu!

Na cenę OC wpływają również czynniki dotyczące samej polisy. Mowa w tym przypadku towarzystwie, w którym kierowca chce wykupić ochronę. Przykład? Agenci multibrandowi przygotowują właścicielom pojazdów symulacje. Te porównują ceny oferowane przez poszczególne zakłady ubezpieczeniowe. Różnice potrafią czasami sięgać kilkuset złotych! Poza tym znaczenie ma kanał zakupu polisy. Na niższe ceny można liczyć przede wszystkim kupując polisę OC online. Tutaj firma ubezpieczeniowa nie generuje większych kosztów obsługi takiego wniosku i przekłada ten fakt na ofertę. Poza tym atrakcyjne stawki proponują też często agenci - ci dysponują bowiem systemem zniżkowym.

Oczywiście czasami bywa tak, że samochód prowadzi nie tylko właściciel czy współwłaściciel. Właśnie dlatego ubezpieczyciele pytają o ten fakt podczas dokonywania wyliczenia wartości polisy. Ubezpieczający musi wskazać nie tylko wiek dodatkowego kierowcy, ale też podać dane dotyczące czasu posiadania prawa jazdy, historii bezwypadkowej jazdy czy nawet częstotliwości z jaką pojawia się on za kierownicą pojazdu. Co wpływa na cenę OC i może podwyższyć kwotę? Przede wszystkim młody wiek i małe doświadczenie za kierownicą. To zmniejsza poziom zaufania ubezpieczyciela.