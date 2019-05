Kierowca posiadający samochód ma z prawnego punktu widzenia dwa obowiązki. Po pierwsze musi dbać o stan techniczny pojazdu, czego potwierdzeniem staje się ważne badanie techniczne. Po drugie jego auto musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Polisa podstawowa zabezpiecza innych użytkowników dróg. W sytuacji, w której prowadzący spowoduje wypadek, to ona pokryje koszty ewentualnej naprawy. Co w sytuacji, w której właściciel zapomni o kończącym się ubezpieczeniu i nie wykupi nowego? Naraża się na wysoką karę ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kara za brak OC zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Pierwszym jest czas, który minął od wygaśnięcia poprzedniej polisy. UFG stworzył trzy progi: I - do 3 dni, II - od 4 do 14 dni, III - powyżej 14 dni. Drugim czynnikiem jest rodzaj pojazdu. I tak w sytuacji, w której prowadzący siedzi za kierownicą ciężarówki, a ta od ponad dwóch tygodni nie ma ważnego OC, kara może sięgnąć 6750 zł! W przypadku samochodów osobowych jej wartość wynosi 4500 zł.

Kara za brak OC w 2019 r. - rodzaj pojazdu:

samochód osobowy - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy - 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

pozostałe pojazdy - 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kara za brak OC w 2019 r. - okres bez ochrony ubezpieczeniowej:

do 3 dni - 20 proc. opłaty karnej

od 4 do 14 dni - 50 proc. opłaty karnej

powyżej 14 dni - 100 proc. opłaty karnej

Kara za brak OC w 2019 r.:

samochód osobowy samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobus pozostałe pojazdy OC rolników do 3 dni 900 zł 1 350 zł 150 zł 230 zł 4 - 14 dni 2 250 zł 3 380 zł 380 zł 230 zł powyżej 14 dni 4 500 zł 6 750 zł 750 zł 230 zł

To jednak nie koniec konsekwencji. Może się bowiem okazać, że auto bez ważnego ubezpieczenia spowodowało wypadek. W takim przypadku to UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanym, ale to właściciel samochodu będzie musiał je spłacić. I kwota wcale nie musi być mała. Bo o ile podrapanie zderzaka w drugim pojeździe skończy się koniecznością oddania do funduszu np. 800 złotych, o tyle podczas poważniejszej kolizji kwota naprawy może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Co więcej, suma nie zatrzymuje się, a do momentu spłaty zobowiązania jest powiększana o odsetki.

Tryb postępowania jest dość prosty. Gdy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynie zgłoszenie, ten sprawdza czas trwania polisy OC w konkretnym pojeździe. Na kolejnym etapie wysyła wezwanie do właściciela, w którym prosi go o udowodnienie faktu posiadania ważnego ubezpieczenia. W sytuacji, w której posiadacz auta nie będzie w stanie tego zrobić, określana jest wysokość kary, a następnie zaczyna się jej egzekucja. Co ważne, obowiązek zapłaty dotyczy nie tylko właściciela auta. Solidarnie razem z nim konsekwencje finansowe ponosi osoba, która w momencie ujawnienia braku OC siedziała za kierownicą pojazdu.