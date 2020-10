Sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy. Co to oznacza?

Sprzedaż samochodu a podatek - kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od sprzedaży samochodu występuje wtedy, gdy jednocześnie pojawią się dwie przesłanki. Pierwsza dotyczy terminu - właściciel musi zbyć pojazd w czasie krótszym, niż 6 miesięcy od zakupu. Druga odnosi się do wartości - otóż podatek zapłacić można tylko wtedy, gdy między ceną zakupu, a sprzedaży pojawia się zysk.

Czy kupujący sprzedając samochód przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu zarobił na aucie czy nie, musi wykazać transakcję w deklaracji PIT-36. Kierowcy nie zawsze o tym pamiętają.





Sprzedaż samochodu a podatek - jaka jest podstawa obliczenia daniny?

Jak wylicza się podatek od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy? To dość proste. Właściciel musi podać w deklaracji PIT-36 kwotę, za którą kupił auto oraz kwotę, za którą je sprzedał. Podatek płaci się od różnicy i wynosi on w zależności od wysokości dochodów 18 lub 32 proc. Jako że podatek jest wyliczany w deklaracji PIT-36, może się okazać że kierowca nie będzie musiał fizycznie wpłacać żadnych pieniędzy do Urzędu Skarbowego - bo np. korzysta z odliczeń lub ulg, które będą kompensować kwotę podatku.