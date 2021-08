Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wreszcie możliwe!

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? Przepisy w tej kwestii wreszcie wejdą w życie. Niestety nie będą miały takiego kształtu, jaki powinny mieć...

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Od kiedy?

Według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji 31 stycznia 2022 roku w życie wejdzie dość ważna zmiana dotycząca rejestracji pojazdów. Chodzi o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Na czym polega? Po złożeniu stosownego wniosku kierowca nie będzie mógł jeździć autem, ale też nie będzie ponosił większości kosztów związanych z pojazdem.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. W jakim przypadku?

Kiedy według nowych przepisów będzie można wycofać pojazd z ruchu? Właściciele pojazdów klasycznych nie mają powodów do radości - powodem będzie bowiem wyłącznie naprawa samochodu, gdy został uszkodzony np. w wyniku kolizji. Przepisy wyraźnie mówią o wykonaniu naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu tylko dla osobówek

Auto będzie można czasowo wycofać z ruchu na okres od 3 miesięcy do roku i nie częściej niż raz na 3 lata. Jakie pojazdy będzie można wycofać z ruchu? Ustawodawca rozszerza listę o pojazdy osobowe. Co ciekawe, motocykle nie zostały ujęte w nowych przepisach. To oznacza, że ich właściciele nie mogą liczyć na żadne ulgi.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a składka OC

Czy czasowe wycofanie samochodu z ruchu oznacza, że kierowca nie będzie musiał płacić za OC? I tak, i nie. Nie będzie tak, że konieczność opłacenia ubezpieczenia zostanie wyeliminowana. Z drugiej strony ustawodawca zobowiąże firmy do udzielenia bonifikaty. Ta za okres czasowego wycofania z ruchu będzie wynosiła przynajmniej 95 proc. składki.

Jak przywrócić auto do ruchu?

Jak przywrócić do ruchu czasowo wycofany pojazd? Po pierwsze kierowca musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne auta po wykonaniu naprawy. Po drugie musi złożyć wniosek o wprowadzenie stosownej adnotacji w bazie CEPiK. W takim przypadku auto może wrócić na drogi.