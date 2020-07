Może zdarzyć się tak, że kierowca sprowadzi samochód ze Stanów Zjednoczonych, ale nie będzie mógł przerobić w nim reflektorów. Powód? Auto nigdy nie było produkowane na rynek europejski, a to oznacza że na rynku nie ma świateł asymetrycznych. Czy to oznacza, że pojazd nigdy nie przejdzie badania technicznego na Starym Kontynencie i nigdy nie będzie mógł zostać zarejestrowany? Na szczęście nie. Bo jest jeszcze coś takiego jak odstępstwo od warunków technicznych pojazdów.

Odstępstwo od warunków technicznych - ile kosztuje rozpatrzenie wniosku?

Decyzję w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach wydaje minister właściwy do spraw transportu. Podstawą do działania w tej kwestii jest art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Co to znaczy uzasadniony przypadek? Dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań m.in. w zakresie mas, nacisków, wymiarów, określonych w rozporządzeniach. Decyzję w tej sprawie podejmuje się na wniosek właściciela pojazdu i po wniesieniu przez niego opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych.





Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów? Wykaz załączników: