Top 6: Wyjazd wakacyjny? Zobacz o czym musisz pamiętać

Wyjazd wakacyjny jest jednym z tych momentów, na które wiele osób czeka przez cały rok. To czas odpoczynku i chwila, którą należy spędzić przede wszystkim z najbliższymi. Niestety podczas urlopu wiele rzeczy może pójść nie tak. A jednym z podstawowych źródłem problemów może się stać samochód. Kłopotów oczywiście da się uniknąć, a decyduje o tym przede wszystkim wcześniejsze przygotowanie. Jest co najmniej kilka punktów, o których prowadzący musi pomyśleć przed ruszeniem w wakacyjną podróż.

Pamiętaj o dokumentach!

Pierwszym z punktów przygotowania samochodu do wakacyjnego wyjazdu powinno być sprawdzenie dokumentów pojazdu. Tak, kierowca podróżując po Polsce nie musi ich mieć przy sobie. To jednak nie zwalnia go z obowiązku posiadania ważnego badania technicznego dla pojazdu czy wykupienia obowiązkowej polisy OC. I warto sprawdzić czy samochód spełnia obydwa te wymogi przed udaniem się na wczasy z rodziną. Dzięki temu prowadzący uniknie przykrej niespodzianki i ewentualnych kosztów podczas możliwej w trasie kontroli drogowej.

Jakie grożą mu konsekwencje? Wirtualne odebranie dowodu rejestracyjnego to najmniejszy z problemów. W przypadku braku przeglądu policjanci mogą też wręczyć kierowcy mandat wyznaczony na kwotę od 20 do 500 złotych. Dużo większe spektrum możliwości otwiera się w sytuacji, w której funkcjonariusze ujawnią brak ważnej polisy OC. Na początek samochód trafi na lawetę. Poza tym prowadzący powinien liczyć się z wysoką karą. Ta może wynosić nawet 4 200 złotych.

Stan pojazdu? Przegląd to must have!

W sytuacji, w której kierowca wybiera się na wyjazd wakacyjny własnym samochodem, stan techniczny pojazdu nabiera potężnego znaczenia. Po pierwsze to on gwarantuje bezpieczeństwo jazdy. Po drugie liczy się to za jego sprawą podróżujący bez większych trudności dotrą na miejsce wypoczynku. Oczywiście, auto może posiadać ważne badanie techniczne. Fakt ten nie zawsze ustrzeże jednak prowadzącego przed potencjalnymi awariami. Dlatego stan techniczny warto sprawdzić przed wyjazdem.

Kontrolę należy przeprowadzić u fachowego mechanika. Co więcej, inspekcja powinna się odbyć nie dzień przed wyjazdem, a na tyle wcześnie, aby warsztat miał możliwość usunięcia ewentualnych usterek. Podczas przeglądu należy skontrolować stan takich elementów jak hamulce, zawieszenie, paski napędowe czy alternator. Konieczne jest też sprawdzenie działania świateł, powietrza w oponach oraz klimatyzacji. W razie potrzeby warto jednocześnie nabić schładzacz odpowiednią ilością odczynnika chłodzącego.