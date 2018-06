Nowe samochody z instalacją LPG – przegląd polskiego rynku

Jeszcze kilka lat temu wybór nowego samochodu z fabryczną instalacją gazową był ograniczony. Oczywiście nie stanowiło problemu, by po kupnie nowego auta dołożyć instalację. Jednak wiązało się to z natychmiastową utratą gwarancji producenta. Dziś na polskim rynku oferowanych jest ponad dwadzieścia modeli z fabryczną instalacją LPG, nie tylko z prostymi silnikami niemal stworzonymi do współpracy z gazem (np. 1.2 MPI w Kii Picanto). Rozwój technologii spowodował, że montaż instalacji nawet w silnikach z turbodoładowaniem nie stanowi żadnego problemu, a ceny są konkurencyjne.

Dobrym przykładem jest Opel Astra IV generacji, który jako pierwszy model na polskim rynku oferowany był z instalacją LPG w silniku 1.4 Turbo.Skoda za to oferowała LPG z niesławnym już silnikiem 1.4 TSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Fabryczna instalacja gazowa oprócz gwarancji, ma tez kilka innych zalet. Niektórzy producenci już w fabryce przygotowują silniki pod instalację LPG, montując lepszej jakości gniazda zaworowe. Poza tym zwykle jest lepiej dostrojona, zawór tankowania jest przy wlewie paliwa ima fabryczny wskaźnik informujący o poziomie gazu w komputerze pokładowym lub jest ładne wkomponowany w desce rozdzielczej. Samochody z instalacją powoli przestają się kojarzyć z biedą i skąpstwem, co widać w cennikach. Coraz częściej producenci oferują kupno w instalacji w bogatszych wersjach wyposażeniowych i nie tylko w miejskich modelach.

Wybrane modele nowych samochodów z instalacją LPG 2018: