Warsaw Oldtimer Show 2018 - wszystkie informacje

Źródło: Ptak Warsaw Expo

W tym roku Warsaw Oldtimer Show odbędzie się już w najbliższy weekend 12-13 maja, w godzinach 10:00-18:00.

Warsaw Oldtimer Show 2018 – atrakcje

Na tegorocznym Warsaw Oldtimer Show pojawi się ponad 300 wystawców, którzy zaprezentują 2000 samochodów. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć miedzy innymi takie perełki jak: Ford Thunderbird, Mercedes 600 Grosser, Lancia Delta Integrale, Lancia Fulvia (Tipo 818), Porsche 911 Turbo, Porsche Carrera GT, Ferrari Berlinetta Boxer, Ferrari 250 GTE, Ferrari 328 i Ferrari Testarossa.

Wystawcy zaoferują także swoje samochody na sprzedaż na targowej giełdzie, gdzie każdy zainteresowany zakupem będzie mógł obejrzeć i ocenić stan auta na żywo. Poza tradycyjną giełdą organizator umożliwił śledzenie ofert poprzez stronę internetową (e-giełda). Na terenie imprezy odbędzie się także giełda z częściami do oldtimerów, gdzie właściciele samochodów zabytkowych, będą mogli nabyć unikatowe części. W programie wydarzenia znajdą się także pokazy prac renowacyjnych – m.in. cynowania.

Na zewnątrz odbędą się wydarzenia towarzyszące targom: Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz Oldtimer Film Festival, czyli kino samochodowe. Dla zaspokojenia głodu i pragnienia uczestników tych wydarzeń organizator przygotował także Festiwal Piwa i Food Trucków. Również na terenie zewnętrznym Ptak Warsaw Expo zbudowana zostanie specjalna Strefa Militarna – miejsce pełne atrakcji dla małych i dużych pasjonatów wojska. Na odwiedzających tę strefę czekać będą m.in.: wystawa pojazdów wojskowych, militarne pamiątki, gry terenowe z użyciem telefonu polowego i noktowizorów, plaża skarbów i stoisko obserwacyjne.

Warsaw Oldtimer Show 2018 – lokalizacja

Wydarzenie odbędzie się na terenie PTAK WARSAW EXPO Hala E i F.

Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Warszawa

Warsaw Oldtimer Show 2018 - darmowy autobus dla uczestników

Organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy darmowy autobus, który będzie jeździł co godzinę od 10.30 do 18.30 z Centrum Warszawy (przystanek Metro Centrum 06) bezpośrednio na miejsce wydarzenia (przystanek Paszków 02), także z powrotem z miejsca imprezy do Centrum Warszawy co godzinę miedzy 11 a 19.

Warsaw Oldtimer Show 2018 - bilety

Bilety wstępu na Warsaw Oldtimer Show zakupić można na stronie internetowej w cenie 20 zł za dzień. Organizator przewidział jednak promocję, gdzie przy zakupie dwóch biletów, jeden otrzymamy gratis.

Warsaw Oldtimer Show 2018 - harmonogram

Hala E

10:00 -18:00 Strefa renowacji

10:00 -18:00 Giełda części

10:00 -18:00 Strefa klubów motoryzacyjnych

12:00 Pokaz cynowania Autoand Andrzej Pleskot

15:00 Pokaz cynowania Autoand Andrzej Plesko

Hala F

12:00-14:00 Tomasz Szczęsny z jego Polonezem, budowanym do rajdu Monte Carlo Stoisko Motowizji

10:00-18:00 Giełda pojazdów zabytkowych

10:00-18:00 Stowarzyszenie Klub Miłośników Zegarów i Zegarków

10:00-17:00 Studio Oldtimer Warsaw / Motowizja – rozmowy z wystawcami, historie pojazdów

Teren Zewnętrzny

10:00-18:00 Festiwal Food Trucków

10:00-18:00 Festiwal Piwa

10:00-18:00 Strefa Militarna

10:00-18:00 Zlot pojazdów zabytkowych

11:00 Parada zabytkowych Mercedesów z błoni Stadionu Narodowego do Ptak Warsaw Expo

13:00 Odpalanie silnika samolotu

15:30 Odpalanie silnika samolotu

16:00 Kino samochodowe film nr 1

18:00 Kino samochodowe film nr 2

20:30 Kino samochodowe film nr 3