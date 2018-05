Pijany 46-latek niszczył gospodarstwo swojej rodziny i chciał przejechać policjantów koparką

Źródło: Policja

Policjanci z komisariatu w Jadowie otrzymali zgłoszenie od właściciela jednego z gospodarstw o niszczeniu jego mienia przez szwagra, który przejechał do niego koparko-ładowarką - mężczyzna taranował budynki gospodarcze oraz maszyny i sprzęt rolniczy. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia próbowali uspokoić sytuację, wzywając operatora koparki do zaprzestania swoich działań i opuszczenia pojazdu. Ten nie tylko nie zastosował się do poleceń policjantów, ale wpadł w jeszcze większy szał i ruszył pojazdem na funkcjonariuszy. W obawie o własne bezpieczeństwo i zdrowie jeden z atakowanych wykorzystał broń służbową i oddał kilka strzałów w kierunku opon, co unieruchomiło maszynę. Zaraz po tym funkcjonariusze zatrzymali 46-latka, który był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Dariusz S. został zatrzymany i umieszczony w policyjnej celi, a także pobrano od niego krew do badania na zwartość alkoholu w jego organizmie. Badanie zakończyło się wynikiem 2,68 promila.

Poszkodowany właściciel posesji oraz jego rodzina zostali przesłuchani i złożyli zawiadomienie o zniszczeniu mienia i groźbach karalnych pozbawienia życia. Materiały dowodowe trafiły do prokuratury w Wołominie - sędzia sądu rejonowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku prokuratora zastosował wobec 46-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Dariuszowi S. za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, wolności, życiu i zdrowiu oraz działalności instytucji państwowej może grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.