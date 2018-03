Policjanci na motocyklach wyjechali na drogi

Źródło: Policja

Od kilku dni zauważyć można zwiększony ruch motocyklistów, co oczywiście ma związek z wyższymi temperaturami powietrza i coraz lepszą pogodą. Niektórzy motocykliści nie wyciągnęli swoich maszyn z garaży, ponieważ jeszcze nie przygotowali pojazdów na sezon. O tym, jak przygotować motocykl na zimę, by móc wiosną od razu ruszyć na drogi, pisaliśmy w tym poradniku: "Jak przygotować motocykl na zimę?".

Również policjanci przypominają o odpowiednim przygotowaniu pojazdu do sezonu. Należy pamiętać również o posiadaniu aktualnego badania technicznego maszyny i ubezpieczenia OC. Kierowców dotychczas jeżdżących bez uprawnień zachęcamy do zapisania się na kurs nauki jazdy i zdania egzaminów na prawo jazdy.

Także policjanci na motocyklach rozpoczęli swój sezon motocyklowy. Przez okres kiedy pozwoli na to pogoda motopolicjanci będą pilnować bezpieczeństwa na drogach oraz zachowania kierowców poruszających się jednośladami. Funkcjonariusze apelują do motocyklistów o rozwagę podczas jazdy, zwłaszcza w trakcie pierwszych tygodni wiosny, ponieważ właśnie wtedy często dochodzi do wypadków z udziałem osób korzystających z jednośladów.