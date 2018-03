Koniec bezpłatnego ładowania samochodów elektrycznych w punktach GreenWay

Źródło: GreenWay

Podstawową jednostką rozliczeniową w cenniku Greenway są kWh. Dzięki temu rozliczenie usługi jest powiązane z ilością energii, jaką otrzymuje klient i która następnie jest wykorzystana do napędzania samochodu.

– Przystępując do określania naszego cennika zapytaliśmy naszych klientów, jaki jest optymalny sposób rozliczeń – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Zdecydowana większość z nich opowiedziała się z kilowatogodzinami. Dzięki temu kierowca płaci dokładnie za to, co zużywa i co jest mu potrzebne do poruszania się „elektrykiem”.

Koszt jednej kWh został określony na 1,89 zł w przypadku ładowania prądem stałym i mocą do 50 kW oraz 1,19 zł za kWh przy ładowaniu prądu zmiennego z mocą do 22 kW. GreenWay Polska twierdzi, że zaproponowane stawki dla usług szybkiego ładowania są jednymi z najniższych w Europie i plasują się poniżej europejskiej średniej, wynoszącej 2,36 zł / kWh dla szybkiej ładowarki i 1,98 zł / kWh dla stacji półszybkiej.

W cenniku Greenway pojawiła się też opłata za minuty przyłączenia do stacji po przekroczeniu pewnego czasu ładowania. Dla ładowania szybkiego prądem stałym naliczana będzie po 45 minutach, a dla ładowania prądem zmiennym - po 180 minutach. Stawka tej opłaty wynosi 0,40 zł za każdą minutę ponad wyznaczony limit. Jej wprowadzenie ma na celu zwiększenie dostępności ładowarek dla kolejnych użytkowników.

Aby móc korzystać z usług ładowania na stacjach GreenWay niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w systemie operatora. Inicjacja ładowania na stacji odbywa się przy pomocy karty RFID lub aplikacji. Płatność za skorzystanie z usług będzie odbywać się z wykorzystaniem kart płatniczych przypisanych do konta użytkownika.

Dodatkowo GreenWay rozpoczyna udostępnianie swoim klientom Portalu Kierowcy i Klienta, które umożliwią lokalizowanie najbliższej stacji, śledzenie w czasie rzeczywistym jej stanu, przeglądu historii swoich ładowań i rozliczeń. Wprowadzenie cennika planowane jest na 7 maja br. Obecnie trwają ostateczne prace przygotowawcze związane z uruchomieniem rozliczeń.