Policyjny pościg za złodziejem motocykla. Przestępca gnał z prędkością 185 km/h!

Źródło: Policja

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w Gorzowie. Policjanci z drogówki zauważyli na ul. Kobylogórskiej jadącego z dużą prędkością motocyklistę. Funkcjonariusze sprawdzili prędkość jednośladu - pomiar wykazał prędkość 103 km/h w terenie zabudowanym. Policjanci postanowili zatrzymać motocyklistę, ukarać go mandatem oraz odebrać mu prawo jazdy, jednak ten zignorował sygnały i nie zatrzymał się do kontroli. Mundurowi ruszyli w pościg za uciekającym, jednak złapanie go nie było łatwe, ponieważ motocyklista poruszał się z prędkością nawet 185 km/h. Policjantom udało się jednak zatrzymać przestępcę, którym okazał się 22-letni mieszkaniec Gorzowa.

Po zatrzymaniu motocyklisty okazało się, że jednoślad został skradziony na terenie Niemiec, a zatrzymany w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu, ponieważ nie miał do tego uprawnień. 22-latek odpowie teraz za dwa przestępstwa, kradzież motocykla i niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także odpowie za szereg wykroczeń, takich jak m.in. brak wymaganych dokumentów i uprawnień do kierowania jednośladem, a także za przekroczenie prędkości.