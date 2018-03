Akcja serwisowa Fiat Professional – ponad 8400 egzemplarzy Ducato ma trafić do serwisów

FCA Poland S.A. powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach Fiat Ducato, wyprodukowanych we Włoszech, może dojść do pęknięcia opaski zaciskowej przewodu intercoolera, który może odłączyć się od korpusu przepustnicy. W wyniku tej usterki może spaść moc silnika, co może doprowadzić do kolizji lub wypadku. Na polskim rynku akcją objętych jest aż 8407 samochodów. Lista numerów VIN wadliwych pojazdów znajduje się tutaj: Lista VIN.

Producent ogłosił, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany opaski zaciskowej przewodu intercoolera.

Informacji związanych z akcją serwisową udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 800 00 lub 33 813 55 10).

Źródło: UOKiK