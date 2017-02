Jeszcze 10 lat temu prywatny samolot był symbolem luksusu, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Dziś zdarza się, że koszt małego samolotu nie przekracza ceny bardzo dobrego samochodu, a i koszt jego utrzymania jest stosunkowo niewielki. W skali roku jest to ok. 15 tys. zł bez paliwa, a cena godzinnego lotu to ok. 400 zł. Zalety posiadania własnego samolotu coraz częściej dostrzegają także polscy przedsiębiorcy.

Zobacz też: Jaki jest średni wiek samochodów w Warszawie?

reklama reklama

Leasing na samolot jest coraz popularniejszy

Z raportu udostępnionego przez Związek Polskiego Leasingu wynika, że w ubiegłym roku firmy leasingowe sfinansowały środki transportu z segmentu „samoloty, statki, kolej” o łącznej wartości ok. 1 mld zł, to o 57% więcej niż w 2015 r. Ponad połowę tego, bo aż 595 mln zł, stanowią środki transportu powietrznego.

- Faktycznie, obserwujemy u przedsiębiorców wzrost zainteresowania samolotami, zarówno sfinansowanymi dzięki leasingowi, jak i kredytom. Klienci coraz częściej jednak nie ograniczają się do najtańszych, ultralekkich samolotów, ale myślą także o śmigłowcach i większych samolotach. Jeżeli nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek samodzielnie, to mogą wziąć samolot w leasing na kilka firm. Jest to dobra opcja szczególnie dla przedsiębiorców z jednego miasta, którzy nie mają problemów z porozumieniem się np. w kwestii ustalenia grafiku lotów – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes.

Wysokość raty w leasingu na samolot

Eksperci z ANG Biznes wyliczyli koszt leasingu operacyjnego dla nowego samolotu o wartości 200 tys. zł netto i śmigłowca o wartości 800 tys. zł netto, dla firmy działającej na rynku od kilku lat. Przy leasingu na samolot i okresie 36 miesięcy trwania umowy, wpłata własna wynosi 10% wartości samolotu, czyli 20 tys. zł. Wykup maszyny natomiast stanowi 20% wartości, 40 tys. zł. Miesięczna rata to dla przedsiębiorcy koszt 4 394,40 zł. Całkowita wartość leasingu to 218 198, 40 zł.

- Przy śmigłowcu o wartości 800 tys. zł proponujemy umowę leasingu na 48 miesięcy. Wpłata własna jest wyższa niż w przypadku samolotu i wynosi 20% wartości, czyli 160 tys. zł. Natomiast wykup to koszt 5 600 zł, czyli 7% wartości. Miesięczna rata leasingu na ten śmigłowiec to 14 152 zł, a całkowita wartość leasingu - 825 144 zł – wylicza Paweł Mazur.

Należy pamiętać, że do tego dochodzą koszty licencji lub zatrudnienia pilota, AeroCasco, serwisowania samolotu, hangaru oraz oczywiście paliwa. Wylicza się, że godzina lotu śmigłowcem to koszt 2 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na takie koszty, to może skorzystać z usług powietrznego taxi. Firmy oferujące takie usługi dysponują specjalnymi ofertami dla przedsiębiorców, w ramach których można np. zadeklarować liczbę godzin, które zostaną wylatane w ciągu roku.

Źródło: Materiały prasowe ANG Biznes