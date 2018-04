Ford pokazał IV. generację Focusa

Źródło: Ford

Pojawienie się nowej generacji Focusa akurat w tym momencie jest dość niespodziewane biorąc pod uwagę fakt, że niedawno miał miejsce salon samochodowy w Genewie. Czwarta już generacja amerykańskiego kompakta będzie musiała stawić czoła silnym rywalom pokroju Volkswagena Golfa i Hyundaia i30, jednak można odnieść wrażenie, że Amerykanie dobrze przygotowali się do starcia. Nowy Ford Focus nie tylko wygląda nowocześniej i dynamiczniej od poprzednika, ale także jest zupełnie nowym wozem. Rozstaw osi Focusa uległ powiększeniu o 53 mm, ale inżynierom udało się odchudzić auto o 90 kg, co z pewnością pozytywnie wpłynie na prowadzenie pojazdu. W Europie nowy Ford Focus będzie oferowany z nadwoziem typu hatchback i kombi - sedan będzie sprzedawany na rynku amerykańskim, ale za to tamtejsi klienci nie będą mogli wybrać kombi. Warto dodać, że nowy Ford będzie dostępny w wielu różnych wersjach, w tym m.in. Active, ST-Line i Vignale.

Najnowsze wcielenie bestsellera Forda kontynuuje nowy nurt stylistyczny marki, który został wcześniej zaprezentowany na przykładzie Fiesty, co widać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu. Deska rozdzielcza jest podobna do tej z nowej Fiesty, a na jej szczycie króluje ekran systemu multimedialnego, który może mieć przekątną 6,5 cala lub 8 cali. Producent twierdzi, że kabina pasażerska auta została wykończona lepszymi materiałami w porównaniu do poprzedniej generacji modelu, a bogatsze wersje wyposażeniowe zawierają m.in. elementy dekoracyjne z drewna.

Ford tworząc nową generację Focusa zadbał o szeroką paletę jednostek napędowych. Motory benzynowe mają po trzy cylindry i otrzymały turbodoładowanie, a gama "benzyniaków" prezentuje się następująco: 1.0 EcoBoost w wariantach 85, 100 i 125 KM oraz 1.5 EcoBoost w wersji 150- i 180-konnej. Turbodiesle to 1.5 EcoBlue (95 i 120 KM) oraz 2.0 EcoBlue o mocy 150 KM. W zależności od konfiguracji silniki mogą być połączone z 6-biegowymi skrzyniami manualnymi lub automatycznymi przekładniami o 8 przełożeniach. Ford twierdzi, że już niebawem pokaże Focusa w wersjach ST i RS.

Cennik nowego Forda Focusa powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu, a po jego opublikowaniu dilerzy marki zaczną zbierać zamówienia na nowy model. Pierwsze egzemplarze powinny trafić do klientów w drugiej połowie lipca bieżącego roku.