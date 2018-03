Motocykliści będą mogli jeździć po warszawskich buspasach!

Na tę wiadomość czekało wielu kierowców jednośladów. Po dość długim oczekiwaniu na konkretne decyzje i ustalenia możemy w końcu ogłosić: motocykliści wjadą na stołeczne buspasy. Początkowo Komenda Stołeczna Policji negatywnie odnosiła się do tego pomysłu, jednak wczorajsze spotkanie motocyklistów z przedstawicielami władz Warszawy i policji pozwoliło dojść do porozumienia.

Motocykliści będą mogli wjechać na buspasy najprawdopodobniej już na początku maja bieżącego roku. Warto od razu wspomnieć, że będzie to faza testowa - jednoślady będą mogły się poruszać po buspasach na ulicy Radzymińskiej i na Trasie Łazienkowskiej. Okres testowy potrwa do końca października 2019 roku. Po tym czasie zostaną podsumowane skutki decyzji. Jeśli umożliwienie motocyklistom jazdy po buspasach nie zwiększy liczby kolizji i wypadków oraz jednocześnie nie wpłynie negatywnie na sprawność komunikacji miejskiej, to w kolejnych latach jednoślady na stałe będą mogły poruszać się po buspasach.