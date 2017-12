Szybciej przez Dolny Śląsk - otwarto 30-kilometrowy odcinek trasy S5

22 grudnia oddano do użytku 30-kilometrowy odcinek S5 od węzła Krościna do węzła Wrocław Północ. Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Łącznie z dolnośląskim odcinkiem S5 oddano już do ruchu 155 km, natomiast w realizacji jest jeszcze 205 km. Planowane połączenie całej trasy ma nastąpić w 2019r.

W ramach budowy dolnośląskich odcinków trasy S5 powstało 7 węzłów drogowych, które w sposób bezkolizyjny umożliwiają włączenie się do ruchu. Są to węzły: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Wrocław Północ. Ponadto powstało kilkadziesiąt obiektów mostowych, 85 przepustów, 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód.