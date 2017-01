Budowa trasy S-7 pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim

Prace budowlane – prowadzone przez spółkę Metrostav a.s. na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku, nadzorowane przez ZBM Inwestora Zastępczego, na ponad 20 kilometrowym odcinku drogi S-7 pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim – osiągnęły pierwszy kamień milowy. Inwestycja ta jest niezwykle ważna zarówno dla ruchu lokalnego Pomorza, jak i dla mieszkańców całej Polski oraz dla ruchu tranzytowego – to także jedna z głównych dróg dojazdowych do Trójmiasta. Harmonogram zakłada zakończenie robót zasadniczych i udostępnienie do ruchu całości przebudowanej trasy w październiku 2018 roku.

Projekt zakłada, że budowana droga ekspresowa S-7 przebiega w głównej mierze (ok. 80%) w istniejącym śladzie drogi krajowej DK-7, co nie pozwala na prowadzenie robót równolegle na całej szerokości korony drogi. Dopiero przeniesienie ruchu z drogi krajowej DK-7 na docelowe drogi lokalne P-1 oraz P-24 umożliwiło rozpoczęcie wzmocnienia podłoża gruntowego pod właściwy przebieg S-7, jak również wykonywanie przęseł obiektów mostowych na podporach. Dlatego też prace drogowe w 2016 roku skupiały się głównie na wykonaniu docelowych dróg lokalnych oraz wzmacnianiu podłoża gruntowego i nasypów trasy głównej S-7 (poza drogą krajową DK-7).

W połowie listopada 2016 roku, ruch z drogi krajowej DK-7 przeniesiono tymczasowo na docelową drogę lokalną P-24 (przed miejscowością Stare Babki jadąc w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego). Kolejne tymczasowe organizacje ruchu wdrożono w grudniu 2016 roku oraz styczniu 2017 roku. Ruch z drogi krajowej DK-7 przeniesiono tymczasowo na docelową drogę lokalną P-1 na odcinku od miejscowości Cedry Małe Kolonia (DK-7: 38+240) do miejscowości Kiezmark (DK-7: 44+450). Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu na drogach lokalnych obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Najbliższe planowane organizacje ruchu przewidują przeniesienie ruchu z DK-7 na następny odcinek drogi lokalnej P-24 (do objazdu Kanału Linawa), na drogę lokalną P-10 (przed Nowym Dworem Gdańskim) oraz pozostałe dwa, kilometrowe odcinki P-1 (przed Koszwałami i za miejscowością Cedry Małe, na wysokości Kanału Śledziowego).

Głównym celem przebudowy S-7 jest udostępnienie mieszkańcom i podróżującym dwujezdniowej drogi ekspresowej wysokiej klasy, co poprawi komfort jazdy osób zmierzających nad morze i do Trójmiasta, ale także znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Wedle założeń na budowę trasy pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim zużyte zostanie ok. 5,5 miliona ton piasku i 500 tysięcy m3 mieszanki betonowej. Do tej pory Wykonawca – firma Metrostav – skupiał się na wzmocnieniu gruntu za pomocą technologii palowania – wykonano już ok. 63 % przewidywanych prac w tym zakresie. Na koniec grudnia 2016 roku stanowi to prawie 1,5 mln mb pali przemieszczeniowych (tj. 105 000 szt.) i 75 000 sztuk oczepów na palach na całym odcinku. Przeniesienie ruchu z krajowej „siódemki” na drogi lokalne ułatwi dalszy postęp w budowie w rejonie wsi Stare Babki i miejscowości Cedry Małe.

Projekt “Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22): odc. Koszwały (DK nr 7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)” stanowi kontynuację Południowej Obwodnicy Gdańska.

Droga krajowa nr 7 zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego

Przebiega przez tereny powiatu gdańskiego (gmina Cedry Wielkie) oraz powiatu nowodworskiego (gminy: Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański)

Umowa została podpisana 9 października 2015 pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku a firmą Metrostav a.s.

Czas realizacji inwestycji według zapisów umowy wynosi 27 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia – 15 marca)

Planowane zakończenie inwestycji przypada na październik 2018 roku

Kontrakt ma wartość ponad 1, 642 mld zł

Wybudowane zostanie 20,5 km drogi ekspresowej S-7 i połączone zostaną już zrealizowane odcinki dróg ekspresowych S-7 i S-22 od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego

Dnia 18.10.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 747 900 317,82 PLN (w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 2 000 661 323,79 PLN).

W ramach inwestycji przewidziano:

budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 20,5 km, wykonania nawierzchni i poboczy odcinków drogi krajowej z dostosowaniem do nacisków 115 kN/os budowę węzłów drogowych (drogi ekspresowej) „Cedry Małe” oraz „Dworek” 18 obiektów mostowych (w tym obiektów MA-09 – dwóch bliźniaczych mostów <nitka prawa i nitka lewa> nad rzeką Wisłą) i 1 tunel przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych – drogi powiatowe i drogi gminne (ok. 25 km) budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki (ponad 18 km) budowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej wykonanie robót ziemnych związanych ze wzmocnieniem podłoża oraz doprowadzenie koniecznych instalacji medialnych do Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Mała Holandia” i MOP „Mirówko” budowę obiektów kubaturowych na OUS „Dworek” z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem budowę stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i służb ITD na OUS „Dworek” wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia S-7 budowę wjazdów, zjazdów na sąsiadujące z S-7 działki i przejazdów awaryjnych usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in.: sieci wodociągowej

sieci kanalizacji sanitarnej

sieci kanalizacji deszczowej

sieci telekomunikacyjnej

sieci elektroenergetycznej

urządzeń melioracji

urządzeń p/poż

stacji ważenia pojazdów wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników retencyjnych ekranów akustycznych rozbiórkę obiektów budowlanych

Cel inwestycji realizowanej przez firmę Metrostav: zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu. skrócenie czasu podróży zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska poprawa płynności ruchu dzięki budowie węzłów dwupoziomowych i wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej, a tym samym występujących punktów kolizji.

Droga S-7 jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E-77).

720 kilometrowy ciąg komunikacyjny S7: Gdańsk – Warszawa – Rabka stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej.

Projektowany odcinek drogi krajowej S-7 od Gdańska do Elbląga jest częścią: europejskiego korytarza transportowego IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) korytarza z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare)



