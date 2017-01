Używane: Range Rover III (2002-2012) – co się psuje?

Range Rover trzeciej generacji był autem niezwykle długo wyczekiwanym. Poprzednik zaprezentowany w roku 1994 w ciągu 8 lat produkcji zdążył się mocno zestarzeć. Projektanci nie zwracali jednak uwagi na rynkowe oczekiwania. Bardziej martwili się niełatwym zadaniem - w końcu mieli zbudować nową odsłonę legendy. W nadwoziu Range Rovera L322 bardzo mocno wyczuwalna jest nowoczesność. Tą wprowadzono m.in. za sprawą przezroczystych kloszy lamp okrywających koliste światła czy rasowych skrzeli w przednim błotniku. Nowoczesność jest jednak wyłącznie dodatkiem do najważniejszych wyznaczników elegancji i dystynkcji charakterystycznej dla poprzedników.

Używane: Range Rover III (2002-2012) Autor: Range Rover

Po otwarciu drzwi auta oczom pasażerów ukazuje się nic innego, jak gustowny salon zapożyczony wprost z jednej z brytyjskich rezydencji. Inżynierowie pomijając prostą i przejrzystą stylizację mocno postawili na luksus. Materiały wykończeniowe są wyśmienitej jakości i skupiają się głównie na połączeniu skóry z naturalnym drewnem i szykownymi pikowaniami. Poza tym Range Rover jest dosyć nietypowo ergonomiczny. Co to znaczy? Brytyjczycy pomyśleli chociażby o tym, aby pokrętła umieszczone na konsoli centralnej były na tyle duże, żeby spokojnie można było je obsługiwać w rękawiczkach.

Używane: Range Rover III (2002-2012) - rodzinny przy okazji

SUV miał być przede wszystkim luksusową limuzyną ze zwiększonym prześwitem. Bardzo niechcący okazał się jednak samochodem idealnym dla rodziny. W kabinie spokojnie może podróżować pięć osób, a do tego zaraz za dzieloną klapą ukrywa się przepastny bagażnik. Do linii rolety kufer liczy przeszło 500 litrów. Licząc do linii dachu pojemność rośnie do 994 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń 2091 litrów.

Używane: Range Rover III (2002-2012) Autor: Range Rover

Najpopularniejszym silnikiem w używanych Range Roverach L322 jest 3,6-litrowy diesel TDV8 montowany od 2006 roku. Jednostka Forda ma 8-cylindrową głowicę, 272 konie mechaniczne mocy i ogromny moment obrotowy o wartości 640 Nm! Range Rover nie jest lekki. Waży przeszło 2,7 tony. A to skutecznie tonuje zapędy silnika. SUV przyspiesza do 100 km/h w 9,2 sekundy. W cyklu miejskim spalanie oscyluje w granicy 15 litrów. Serwisowo najsłabszym punktem motoru jest zestaw dwóch turbin. Uszkodzenie delikatnej uszczelki powoduje nieszczelności w układzie smarowania i może doprowadzić do zatarcia sprężarek.

Drugim, najpopularniejszym silnikiem spod maski Range Rovera III jest 2,9-litrowy diesel dostarczony przez BMW i montowany w latach 2002 - 2006. Rzędowy motor z 6-cylindrową głowicą oferuje 177 koni mechanicznych i jest zdecydowanie zbyt słaby do tego auta. Rozpędza SUV-a do 100 km/h w mizerne 14,6 sekundy. Do tego nie jest bardziej oszczędny od jednostki 3,6 TDV8 oraz ma dłuższą listę problemów. Z uwagi na przebiegi używanych aut należy się liczyć m.in. z uszkodzeniami wtryskiwaczy, turbosprężarki czy pompy paliwa.

Używane: Range Rover III (2002-2012) - przede wszystkim diesle

Z palety motorów wysokoprężnych najlepszy wybór stanowi 4,4-litrowy silnik TDV8 (montowany od 2010 roku). Fordowska jednostka dysponuje dwiema turbosprężarkami, mocą 313 koni mechanicznych oraz momentem obrotowym 700 Nm. Dzięki temu dieslowi Range Rover osiąga pierwszą setkę już w 6,9 sekundy. Większy motor z serii TDV8 cieszy się dobrą opinią wśród mechaników. Ma jednak identyczną wadę jak mniejszy odpowiednik. Przy przebiegu na poziomie 200 tysięcy kilometrów pojawiają się problemy ze smarowaniem turbosprężarek. Regeneracja obydwu potrafi kosztować nawet 10 tysięcy złotych.

Używane: Range Rover III (2002-2012) Autor: Range Rover

Najpopularniejszym benzyniakiem na rynku wtórnym jest najsłabsza jednostka o mocy 286 koni mechanicznych produkowana przez BMW. 4,4-litrowa V-ósemka oferuje zadowalające osiągi, niestety nie ma żadnych ograniczeń w apetycie. W cyklu miejskim po pokonaniu 100 kilometrów z baku mogą zniknąć nawet 23 litry benzyny. Zalety? To motor praktycznie bezawaryjny, a do tego identycznie jak każdy inny benzyniak z gamy Range Rovera III, wyśmienicie nadaje się do zasilania tanim LPG.