Test Mitsubishi Outlandera Intense Plus Navi Calligraphy 2.0 CVT AWD

Mitsubishi Outlander - wygląd

Stylistyka obecnie sprzedawanego w salonach Mitsubishi Outlandera jest dość kontrowersyjna. Z przodu auto prezentuje się całkiem nowocześnie, choć ponuro, z tyłu nadwozie jest stonowane, zaś z profilu samochód wygląda po prostu nudno. Japońskim projektantom wyszedł specyficzny misz-masz, który nie każdemu przypadnie do gustu i ja należę do tej grupy osób. Nawet piękny, mieniący się w słońcu czerwony lakier nie zdołał przekonać mnie do spojrzenia łaskawszym okiem na wygląd pojazdu, chociaż trzeba przyznać, że Outlandera łatwo rozpoznać na ulicy. To za sprawą charakterystycznej sylwetki powiększonego kombi i dziwnych proporcji - zwisy są długie, a obie osie wydają się być rozstawione zbyt blisko siebie w stosunku do całkowitej długości nadwozia. Warto dodać, że auto mierzy 4695 mm długości, 1810 mm szerokości i 1710 mm wysokości, zaś rozstaw osi wynosi 2670 mm. Obecne wcielenie SUV-a od Mitsubishi jest obecne na rynku już od 2012 roku, więc Japończycy powinni szykować się już na zaprezentowanie następcy modelu.

Mitsubishi Outlander Calligraphy - wnętrze

Po otwarciu drzwi Mitsubishi Outlandera z pakietem Calligraphy można się zdziwić. Kabina pasażerska została wykończona w dużej mierze Alcantarą, która znalazła się na fotelach i tylnej kanapie, a nawet na desce rozdzielczej i boczkach drzwi. Materiał ten jest bardzo przyjemny w dotyku i robi świetne wrażenie. Szkoda, że czar pryska po zetknięciu się dłoni z tworzywami sztucznymi. Plastiki są koszmarnie twarde, śliskie i nieprzyjemne w dotyku. Co ważne, pakiet Calligraphy jest dodatkiem opcjonalnym, a w konfiguracji takiej jak w testowanym egzemplarzu, czyli z obszytą deską rozdzielczą, boczkami drzwi, przednimi i tylnymi fotelami, kosztuje aż 19 990 zł (pakiet Fascynacja). Szczegóły dotyczące pakietu Calligraphy i jego poziomów można znaleźć pod tym linkiem: Mitsubishi Outlander Calligraphy.

Na szczęście sama deska rozdzielcza nie jest przesadnie udziwniona, a Mitsubishi pozostało przy pokrętłach i przyciskach do obsługi klimatyzacji, przeciwstawiając się głupiej modzie na upychaniu wszystkiego w odmęty systemu multimedialnego, sterowanego za pomocą dotykowego ekranu. A skoro już o systemie multimedialnym mowa - jednostka firmy Alpine, należąca do elementów wersji wyposażenia Intense Plus Navi, wygląda jakby została wciśnięta na siłę, a korzystanie z niej nie należy do najprzyjemniejszych. Na szczęście audio sygnowane logo Rockford Fosgate gra przyzwoicie. Elementy pokryte czarnym lakierem bardzo szybko się brudzą, a doprowadzenie ich do czystości zajmuje sporo czasu. Szkoda, że Japończycy nie zdecydowali się na umieszczenie przycisku sterowania komputerem pokładowym na kierownicy - umiejscowienie go za kierownicą w okolicach lewej manetki jest po prostu nietrafione.

Na szczęście Mitsubishi Outlander ma również niezaprzeczalną zaletę, jaką jest przestronne wnętrze. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, nawet wysocy pasażerowie nie powinni narzekać na ilość miejsca, także w okolicach kolan i głów. Zajmowanie tylnych miejsc jest ułatwione dzięki drzwiom otwierającym się pod kątem niemal 90°. Przednie fotele mogłyby być wygodniejsze i oferować lepsze trzymanie boczne, ale za to tylna kanapa jest płaska i ma regulowane oparcie, dzięki czemu całkiem wygodnie zasiądą na niej trzy osoby. Na plus należy zaliczyć dobrą widoczność we wszystkich kierunkach oraz olbrzymie lusterka boczne, w których widać wszystko, co dzieje się wokół auta. Warto wspomnieć, że bagażnik ma pojemność 477 litrów (w wersji napędem na wszystkie koła i przekładnią CVT). Mitsubishi Outlander występuje także w wersji 7-osobowej (pakiet Comfort Plus) - taki też był testowany egzemplarz. Trzeba jednak powiedzieć, że dodatkowe dwa fotele należy traktować jako rozwiązanie awaryjne.

Mitsubishi Outlandera Intense Plus Navi - wyposażenie

Na polskim rynku Mitsubishi Outlander jest oferowany w czterech wariantach wyposażenia - City Style, Intense, Intense Plus i Instyle Navi. W podstawowej wersji City Style klient otrzymuje m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, 7 poduszek powietrznych, w tym kolanową kierowcy, system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, kolumnę kierowniczą regulowaną w dwóch płaszczyznach, tempomat, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, klimatyzację dwustrefową, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, elektrycznie sterowane lusterka boczne, kamerę cofania, system dostępu bezkluczykowego, system audio Rockford Fosgate z 9 głośnikami oraz LED-owe światła mijania. Wariant Intense zawiera ponadto m.in. czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie składane lusterka boczne, przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia, przednie reflektory przeciwmgielne i zestaw głośnomówiący Bluetooth.

Testowany egzemplarz był skonfigurowany w wersji Intense Plus Navi. To oznacza, że wariant ten, oprócz elementów wymienionych w akapicie powyżej, zawiera m.in. 18-calowe alufelgi, 7-osobową kabinę pasażerską oraz stację multimedialną Alpine z nawigacją. Co ciekawe, dla auta z silnikiem wysokoprężnym przewidziano wersję Intense Plus, która nie posiada nawigacji, ale w zamian ma elektryczny hamulec postojowy. Najbogatsza odmiana Instyle Navi posiada ponadto m.in. system kamer 360°, czujniki parkowania z przodu, system monitorowania martwego pola, system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, tempomat adaptacyjny, system ograniczający skutki kolizji czołowych z funkcją wykrywania pieszych, system informujący o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewane fotele przednie i kierownicę oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.