Test Opel Mokka X 1.4 Turbo 140 KM 4x4

Bestsellerowy model Opla – Mokka, doczekał się liftingu. Wraz z modernizacją producent zdecydował się na dodanie do nazwy litery X. Co to oznacza? To skutek decyzji, że X będzie występował w nazwie każdego SUVa i Crossovera z portfolio Opla. Co (oprócz tego drobiazgu) się w zmodernizowanym Oplu Mokka zmieniło?