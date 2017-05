Jaką przyczepę można ciągnąć z kategorią B prawa jazdy?

Posiadając prawo jazdy kategorii B, możemy prowadzić samochód o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nie przekraczającej 3 500 kg. Do samochodu o takiej wadze, można podpiąć przyczepę, której waga nie przekracza 750 kg. Łączna, maksymalna waga takiego zestawu wynosi 4250 kg i do jego prowadzenia upoważnia kategoria B prawa jazdy.

Waga przyczepy

Są Dwa rodzaje wagowe przyczep, które można podczepić do samochodu osobowego. Przyczepy lekkie, których waga nie przekracza 750kg. I przyczepy, których waga przekracza 750 kg. Przyczepy poniżej tej wagi nie muszą mieć hamulca najazdowego. Problem mają kierowcy, których przyczepa waży więcej niż 750 kg. Jeżeli podepną ją do swojego samochodu, muszą zwrócić uwagę, czy cały zestaw nie przekracza wagi 3 500 kg. Gdy przyczepa jest przyczepą lekką, mogą przekroczyć ten limit, ponieważ górna granica wynosi wtedy

Waga samochodu a maksymalna waga przyczepy

Gdy posiadamy prawo jazdy kategorii B i chcemy ciągnąć przyczepę cięższą niż 750 kg, musimy uważać nie tylko na to, by nie przekroczyć 3500 kg Dopuszczalnej Masy Całkowitej zestawu, ale również, by nie przekroczyć prawnie ustalonego stosunku wagi pojazdu do przyczepy. Maksymalny stosunek masy pojazdu do masy przyczepy wynosi 1,33:1. Jak to obliczyć? Trzeba wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jaką mamy zapisaną w naszym dowodzie rejestracyjnym, podzielić ją 1,33. Otrzymany wynik to maksymalna masa przyczepy, jaką możemy podłączyć do pojazdu. Trzeba również pamiętać, by masa pojazdu i przyczepy nie przekraczała 3 500 kg. Czyli jeżeli po podzieleniu maksymalna masa przyczepy będzie wynosić 1 700 kg, a masa zestawu - 3 800 kg, musimy zmniejszyć wagę przyczepy do 1 400 kg.

Specjalne uprawnienie B96

Jeżeli bardzo nam zależy na możliwości prowadzenia zestawu z przyczepą ciężką, którego łączna waga będzie przekraczać 3 500 kg, nie musimy uczęszczać na kurs kategorii B+E, a następnie zdawać egzaminu. Możemy uzyskać specjalne uprawnienie B96. Żeby je uzyskać , trzeba zdać egzamin państwowy, ale do niego przystąpić od razu, bez konieczności przechodzenia szkolenia. Uprawnienie B96 daje nam możliwość prowadzenia zestawu, którego Dopuszczalna Masa Całkowita, nie przekracza 4 250 kg, a przyczepa nie należy do kategorii przyczep lekkich, czyli jej waga może przekraczać 750 kg.