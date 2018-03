Indian Chieftain Elite również w malowaniu Black Hills Silver

Źródło: Indian

Indian Chieftain Elite to turystyczny motocykl klasy ultra-premium stworzony dla osób, które szukają wygodnej i wyróżniającej się na drodze maszyny. Model ten w malowaniu Black Hills Silver może pochwalić się niezwykłym metalizowanym lakierem. Jak sama nazwa wskazuje, kolory pojazdu nawiązują do kopalni srebra, znajdujących się w łańcuchu górskim Black Hills w Południowej Dakocie, w pobliżu miasta Spearfish, gdzie Indian Motorcycle posiada swoją lakiernię wykonującą malowania typu custom. Co ciekawe, zespół specjalistów Indian Motorcycle maskuje nadwozie, przykleja szablony, a następnie maluje pistoletem natryskowym każdy z motocykli Chieftain Elite, co w sumie zajmuje 25 roboczogodzin z uwagi na czasochłonną i żmudną pracę ręczną. Producent zapewnia, że dzięki ręcznej pracy ludzi nie znajdziemy dwóch takich samych egzemplarzy.

Indian Chieftain Elite no najbardziej ekskluzywna odmiana modelu Chieftain. Motocykl ten posiada 19-calowe, 10-szprychowe koło przednie we wzorze typu contrast-cut z zawieszeniem skonfigurowanym w sposób zapewniający poczucie pewności za kierownicą, najwyższej klasy udogodnienia obejmujące 200-watowy system audio klasy premium, przednią szybę Flare z wysokością regulowaną przyciskiem, aluminiowe odlewane podnóżki pasażera i kierowcy oraz siedzenia motocyklowe z prawdziwej skóry. Nowością w modelu są ozdobne lusterka oraz odświeżone i zmniejszone przełączniki o poprawionej ergonomii.

Chieftain Elite oferuje wiele innych udogodnień w standardzie, w tym również system Ride Command – największy, najszybciej działający i najbardziej konfigurowalny system multimedialny dostępny w motocyklach. Siedmiocalowy ekran dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach motocyklowych zapewnia nawigację typu „zakręt po zakręcie“, konfigurowalne ekrany informacyjne dla kierowcy oraz łączność bezprzewodową Bluetooth. Indian Chieftain Elite jest również wyposażony w ABS, tempomat, system monitorowania ciśnienia w oponach, zdalnie zamykane sakwy oraz system bezkluczykowy.

Sercem motocykla jest dwucylindrowy silnik widlasty ThunderStroke 111, który generuje potężny moment obrotowy rzędu 150 Nm dostępny na każdym biegu. Dla motocyklistów, którzy oczekują dodatkowej ochrony, przy jednoczesnym zapewnieniu niepowtarzanego stylu i dużej przestrzeni ładunkowej, dostępne są również dopasowane kolorystycznie akcesoria, obejmujące m.in. łatwo otwierany kufer Quick Release Trunk, sztywne dolne owiewki Hard Lower Fairings oraz błotnik przedni Valanced Front Fender.

Chieftain Elite stanowi uzupełnienie oferty legendarnych motocykli Indian Motorcycle. Na rynek zostanie wprowadzona jedynie ograniczona liczba tych motocykli. Cena każdego z nich to minimum 159 000 zł brutto, a dostępność w Polsce będzie potwierdzona w przeciągu miesiąca.

