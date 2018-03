Warsaw Motorcycle Show 2018 - relacja z targów motocyklowych w Nadarzynie

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Tegoroczne targi motocyklowe Warsaw Motorcycle Show 2018 obfitowały w liczne nowości i niespodzianki. Każdy z wystawców chciał zaprezentować wszystkie swoje maszyny oraz skupić uwagę odwiedzających na swoich najnowszych maszynach. Pojawiło się sporo marek, które dopiero zaczynają swoją przygodę z polskim rynkiem. Mowa o m.in. indyjskiej marce Bajaj, brytyjskim, ekskluzywnym Nortonie lub włoskiej firmie FB Mondial, która stawia na jednoślady z silnikami o pojemności 125 cm³. Ponadto, swoje stoiska przygotowały takie marki, jak m.in. Benelli, Aprilia, Moto Guzzi, Indian i KTM, które chcą w większym niż dotychczas stopniu zaistnieć na naszym rynku. Wymienieni producenci chcą ogryźć dla siebie kawałek naszego rynku motocyklowego - i dobrze, bowiem różnorodność zazwyczaj jest pożądana. Nie mogło także zabraknąć marek, które na stałe zadomowiły się już w Polsce. Swoje maszyny prezentowali m.in. Kymco, SYM, Romet, Junak, Zipp i Keeway, czyli firmy zajmujące się sprzedażą dość tanich jednośladów, na które może pozwolić sobie przeciętny Kowalski.

Nie mogło oczywiście zabraknąć większych graczy. BMW prawdopodobnie miało największe stoisko, na którym prezentowało m.in. różne wersje modelu K1600, FS-y , GS-y, R Nine T w różnych wariantach, a specjalne miejsce zajęło HP4 Race. Suzuki pokazało swoich przedstawicieli klasy 125, model SV650 w wersji X, stylizowany na cafe racera, oraz rodzinę DL. Kawasaki chwaliło się m.in. Ninją 400 i H2, a także Z900RS. Yamaha przywiozła ze sobą chyba większość maszyn ze swojej gamy, jednak oczy większości odwiedzających były skupione w głównej mierze na nietypowym, bo trójkołowym modelu Niken. Co ciekawe, zabrakło Hondy oraz Ducati. Harley-Davidson pochwalił się swoimi nowymi i odświeżonymi maszynami, w tym m.in. Fat Boyem, Fat Bobem, Street Bobem oraz nowym Sport Glidem. Obok producenta z Milwaukee rozłożył się Indian, który coraz śmielej poczyna sobie na rynku i zyskuje kolejnych klientów. Triumph przedstawił m.in. nowe warianty Tigera oraz bobbera Bonneville, natomiast Husqvarna przywiozła do Ptak Expo Vitpilena 701 i Svartpilena 401, czyli maszyny zbudowane z myślą jeździe po utwardzonych drogach. Oczywiście to tylko część z pojazdów, które można było zobaczyć na Warsaw Motorcycle Show 2018. Nie brakowało również quadów, pojazdów typu UTV, zabytkowych motocykli, skuterów oraz części i akcesoriów do jednośladów.

Wszystko wskazuje na to, że złote czasy motocyklizmu w Polsce wciąż są jeszcze przed nami. Kolejne marki wkraczają do naszego kraju - i bardzo dobrze, ponieważ w przypadku jednośladów różnorodność jest jak najbardziej wskazana. Coraz krótsze i cieplejsze zimy oraz wszechobecne korki na drogach zachęcają do przesiadki z auta na dwukołowe sprzęty. Kto wie, może niektórzy z Was też niebawem przesiądą się na "stalowe rumaki"?