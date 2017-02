Nowy ośrodek testów opon zimowych Hankook

Firma Hankook, producent opon klasy premium, dokonała oficjalnego otwarcia własnego ośrodka testów opon zimowych „Technotrac” w Ivalo w Finlandii, położonego około 300 km na północ od koła podbiegunowego. Wybudowanie ośrodka zlecono fińskiej spółce Test World Oy pod koniec 2015 r. Otwarcie ośrodka oznacza, że zimowe opony firmy Hankook przeznaczone na rynek europejski nie tylko będą opracowywane i produkowane w Europie, ale również testowane w rzeczywistych warunkach zimowych panujących na kontynencie.

„Europa jest jednym z największych i najważniejszych rynków firmy Hankook na świecie. Dlatego też mocno zaangażowaliśmy się w stworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie regionalnych prac rozwojowych”, wyjaśnia Ho-Youl Pae, dyrektor Hankook Tire Europe. „Jesteśmy dumni z tego, że nie tylko opony letnie, ale również zimowe, które także są produkowane w Europie, mogą być tutaj testowane w idealnych warunkach, co pozwala na ich dokładne dostosowanie do najczęściej występujących warunków drogowych i pogodowych oraz reagowanie na wymagania rynku. Dzięki własnemu ośrodkowi testów opon zimowych możemy umocnić naszą pozycję jednego z wiodących producentów ogumienia w Europie”.

Nowy ośrodek testów ma tzw. tory płaskie, które są wykorzystywane do testowania hamowania, przyczepności i stabilności bocznej na śniegu i lodzie, a także dwa tory do jazdy po śniegu przeznaczone do subiektywnej oceny opon, które zostały specjalnie dostosowane do potrzeb największych niemieckich producentów samochodów. Placówka ma również doskonałą infrastrukturę, obejmującą biura i sale konferencyjne, a także najnowocześniejsze warsztaty oraz duży magazyn chłodniczy. Stabilne i długotrwałe warunki zimowe w Ivalo były jednym z czynników, które wpłynęły na decyzję o wybudowaniu najbardziej oddalonej na północ placówki prowadzącej testy opon zimowych na świecie właśnie w tym miejscu.

Firma Hankook od lat intensywnie inwestuje w prace badawczo-rozwojowe. „Już pięć procent pracowników firmy Hankook na całym świecie pracuje w obszarze badań i rozwoju. Łącznie jest to ponad 1000 osób”, mówi dr Hyung Nam Kim, dyrektor ds. globalnego rozwoju w Hankook. W październiku producent opon otworzył swój futurystyczny ośrodek badań i rozwoju „Hankook Technodome” w Daejeon w Korei Południowej. Firma zamierza w nim opracowywać innowacyjne technologie, które zapewnią jej pozycję jednej z wiodących światowych marek. „Technodome” stanowi centrum globalnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Hankook i łączy nie tylko regionalne ośrodki techniczne ATC (Amerykańskie Centrum Techniczne), CTC (Chińskie Centrum Techniczne), JTC (Japońskie Centrum Techniczne) i Europejskie Centrum Techniczne (ETC) w Hanowerze w Niemczech, ale także nową placówkę testującą opony zimowe w Finlandii. „Powstanie takich obiektów badawczych jak Technotrac Ivalo stanowi istotny i logiczny pierwszy krok w kierunku zapewnienia możliwości samodzielnego testowania przyszłych innowacyjnych technologii związanych z produkcją opon, które są opracowywane w Hankook Technodome”, dodaje dr Kim.

Od momentu otwarcia ETC w Hanowerze w 1997 r. firma Hankook rozszerzyła zakres prowadzonych projektów badawczych w Europie, dzięki czemu dziś jest jednym z głównych dostawców dla wielu producentów samochodów klasy premium, obejmujących najlepsze marki takie jak Audi, BMW, MAN, samochody i ciężarówki Mercedes Benz, MINI, Porsche, Scania i VW. „Nasze opony z segmentu Ultra-High-Performance Hankook Ventus S1 evo² SUV z technologią Sound Absorber® zostały ostatnio wybrane przez markę Audi do modeli Q7 i SQ7. Nieustanny rozwój naszej działalności w obszarze oryginalnego wyposażenia wymaga jednoczesnego rozszerzania możliwości testowania, które zapewnia Technotrac Ivalo. Teraz, gdy spełniono niezbędne wymogimamy nadzieję na znaczną poprawę skuteczności naszych planów w zakresie badań i rozwoju”, mówi Dipl.-Ing. Klaus Krause, dyrektor Europejskiego Centrum Technicznego, które będzie koordynowało testy prowadzone w Technotrac Ivalo.

