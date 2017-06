Rodzaj i jakość instalacji autogaz a jej wpływ na środowisko

W okresie grzewczym mieliśmy do czynienia z regularnymi alarmami smogowymi. Obecnie pogoda znacznie się poprawiła, a niebezpieczeństwo wystąpienia smogu pozornie zostało zminimalizowane. Problem zanieczyszczenia powietrza jednak nie zniknął, a został tylko rozciągnięty w czasie. Zarówno dyrektywy unijne, jak i środowiska ekologiczne skłaniają do powrotu do rozmów o instalacjach gazowych jako ekologicznej alternatywie zasilania samochodów.

Obecnie można wyróżnić dwa rodzaju smogu – typu londyńskiego (występuje przy ujemnych temperaturach) oraz typu Los Angeles (występuje w słoneczne i bezwietrzne dni). W Polsce do tej pory mówiło się przede wszystkim o pierwszym typie, jednak to nie oznacza, że drugi nie stanowi problemu. Smog typu Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich i może powodować znaczne ograniczenia widoczności. Warto zacząć działać prewencyjnie i zabezpieczyć się przed wystąpieniem tego zjawiska. Można zacząć m.in. od zmiany zasilania samochodu. Rozwiązania LPG są bezpieczniejsze dla środowiska niż benzyna i olej napędowy.

Normy emisji spalin

Rodzaj paliwa ma znaczący wpływ na środowisko, dlatego wprowadzane są normy emisji spalin, które w Polsce określane są przez ustawę „Prawo ochrony środowiska”, a w Unii Europejskiej przez dyrektywy emisyjne. Nie chodzi jednak o to, żeby zrezygnować z jazdy samochodem, tylko wykorzystać dostępne rozwiązania, które jednocześnie pozwolą także zadbać o ekologię, a w efekcie o nasze zdrowie. Według Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL), pojazdy z instalacją gazową emitują ponad 20 razy mniej tlenków azotu w spalinach samochodowych (NOx), niż auta z silnikami diesla. Te dane udowadniają, że kierowcy mają realny wpływ na środowisko, a najlepsze rozwiązania są niemal na wyciągnięcie ręki. – Samochody, w których wykorzystywana jest instalacja gazowa są mniej obciążające dla środowiska naturalnego, niż auta zasilane wyłącznie benzyną lub olejem napędowym. Wynika to z faktu, że emitują one mniejszą emisję spalin do środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Mniejsza ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery to czynnik, do którego kierowcy powinni przykładać coraz większą uwagę – szczególnie w dobie wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów międzynarodowych – komentuje Krzysztof Garbala, ekspert w dziedzinie instalacji autogaz.

Paliwowa rewolucja

Rynek autogazu ewoluuje oferując coraz bardziej innowacyjne systemy dla pojazdów. Dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w samochodach była instalacja gazowa IV generacji. AC S.A., producent systemów autogaz marki STAG, opracował jednak instalację LPG z wtryskiem gazu do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. To rozwiązanie będzie stosowane do aut z silnikami tzw. dwuwtryskiwaczowymi. Warto jednak pamiętać, że nawet najnowsza generacja instalacji gazowej nie spełni oczekiwań kierowców, jeśli zawiedzie jej jakość. Właśnie dlatego, decydując się na montaż instalacji LPG, należy wykonać go w renomowanym serwisie, gdzie później będziemy mogli przeprowadzać regularne przeglądy. Powierzając te zadania specjalistom z wieloletnim doświadczeniem, możemy mieć pewność, że instalacja będzie działać prawidłowo przez długi czas, podobnie jak nasze auto.

Niebezpieczeństwo dla środowiska, o którym w ostatnim czasie jest szczególnie głośno, stanowią przede wszystkim pojazdy z silnikami diesla. Mówi się o nich nie tylko w kontekście samochodów osobowych, ale także dostawczych, ciężarowych czy autobusów. Dla trzech ostatnich została stworzona innowacyjna instalacja LPG/CNG, dzięki której pojazdy te spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej. – Do układu wydechowego pojazdów z silnikiem Diesla trafia 15 proc. niewykorzystanej mieszanki paliwowej. Dodatek gazu sprawia, że ilość ta znacznie maleje – nawet do 5 proc. Dzięki temu, paliwo wypalane jest niemal całkowicie, a to z kolei przekłada się na obniżoną emisję szkodliwych dla środowiska substancji – mówi Marek Bezubik, Specjalista ds. Technicznych firmy AC S.A., producenta systemów LPG/CNG marki STAG.

Normy europejskie wyznaczają jakość instalacji autogaz

Ekologiczność stosowanych rozwiązań jest potwierdzana przez normy europejskie. W przypadku pojazdów, czynnikiem wyznaczającym standard emisji spalin jest dyrektywa EURO VI. Jej wymaganiom są w stanie sprostać firmy, które inwestują w badania, a także dbają o ciągły rozwój produktów. Spełnienie tych czynników jest konieczne z uwagi na regularne zaostrzanie limitów emisyjnych. W niektórych stolicach europejskich, np. we Francji już teraz są wyznaczone strefy zakazu wjazdu dla samochodów najbardziej zanieczyszczających środowisko. Nie dotyczy to jednak samochodów na gaz, czyli stosujących rozwiązanie ekologiczne. Wyznaczanie norm europejskich ma wiele dobrych stron – przede wszystkim napędza rozwój instalacji autogaz, a jednocześnie dba o ich jakość, która jest elementem kluczowym.

Rosnące temperatury sprawiły, że temat emisji spalin oraz rozmów o polityce antysmogowej został zepchnięty na drugi plan. Jednak sam problem nie zniknął i bez wątpienia powróci w lecie jako smog typu Los Angeles lub w miesiącach grzewczych, kiedy będzie mówiło się o typie londyńskim. W tej sytuacji warto powrócić do tematu instalacji rozwiązań LPG w autach, które w porównaniu do pojazdów jeżdżących wyłącznie na oleju napędowym są o wiele korzystniejsze dla środowiska, a co za tym idzie – w sposób bezpośredni i pośredni dla naszego zdrowia.

Źródło: materiały AC S.A.