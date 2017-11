Wyjazd autem na Ukrainę - formalności i dokumenty

Jakie dokumenty są potrzebne, aby przekroczyć granicę samochodem?

Podstawowym dokumentem uprawniającym obywatela RP do wjazdu na teren Ukrainy jest paszport bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Natomiast kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu, ubezpieczenie OC, wraz z Zieloną kartą i specjalne oświadczenie w przypadku wjazdu samochodem użyczonym.

Co to jest Zielona karta, gdzie ją wyrobić i ile to trwa?

Zielona karta, czyli międzynarodowy certyfikat poświadczający, że samochód posiada ubezpieczenie OC obowiązujące w kraju, w którym jest ona wymagana. Ma za zadanie chronić przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski, podczas podróży samochodem. Wydaje ją firma, w której zawarta jest polisa OC pojazdu. Koszty i czas jej wyrobienia zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie termin nawet do kilkunastu dni na jej wydanie, dlatego należy zadbać o nią z wyprzedzeniem. W przypadkach, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wyda jej przed planowanym terminem podróży istnieje możliwość zakupu jej przy niektórych przejściach granicznych za dodatkową opłatą.

Co w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielami samochodu?

Podróż cudzym pojazdem na Ukrainę wiąże się z koniecznością posiadania dodatkowych dokumentów. W przypadku wjazdu samochodem użyczonym od członka rodziny lub od leasingodawcy niezbędne będzie oświadczenie użyczenia pojazdu sporządzone przez jego właściciela, zatwierdzone notarialnie oraz przetłumaczone na język ukraiński. Warto zaznaczyć, że samochodem na terytorium Ukrainy możemy wjechać na okres do 60 dni bez obowiązku jego rejestracji.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu oraz ważne informacje dla kierowców

Aby uniknąć jakichkolwiek problemów lepiej wyposażyć samochód we wszelkie niezbędne akcesoria wymagane na Ukrainie. Należą do nich apteczka, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, co ciekawe kamizelka odblaskowa do nich nie należy. Jazda na oponach zimowych na Ukrainie obowiązuje od listopada do końca marca, a minimalna wysokość bieżnika powinna wynosić 1,6 mm. Kierowcy obowiązani są do jazdy na światłach mijania przez 24h w okresie od początku października do końca kwietnia, poza tym okresem obowiązkowo w nocy i w przypadku złych warunków atmosferycznych. Używanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów w samochodzie jest obowiązkowe a dzieci o wzroście do 145cm muszą być przewożone w specjalnych fotelikach lub podwyższeniach. Zabronione jest natomiast przewożenie dzieci do 12 lat i o wzroście poniżej 145 na przednim siedzeniu pojazdu. Na Ukrainie dopuszczalny limit alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila.

Nawigacja działająca w trybie offline

Wyruszając w podróż samochodem na Ukrainę warto zaopatrzyć się w dobre mapy oraz zaktualizowaną nawigację, najlepiej działającą w trybie offline. Ukraina w dalszym ciągu nie należy do UE i koszty transmisji danych w roamingu są bardzo wysokie. Po przekroczeniu granicy można kupić starter sieci ukraińskiej z pakietem internetu i korzystać z map i nawigacji w trybie online do wyczerpania transmisji danych.