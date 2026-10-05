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Ilu Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych lat? Wynik mocno odstaje od średniej europejskiej

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05 października 2026, 08:54
Ilu Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych lat? Wynik mocno odstaje od średniej europejskiej
Ilu Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych lat? Wynik mocno odstaje od średniej europejskiej
Shutterstock

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Tylko 3 proc. Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych trzech lat. To najniższy wynik na Starym Kontynencie, średnia europejska wynosi 14 proc. — podaje „PB”.

Tak wynika z polskiej edycji raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

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Polska przedsiębiorczość bazuje głównie na firmach, które mają już ugruntowaną pozycję

Autorzy raportu zwracają ponadto uwagę, że tylko 2,9 proc. Polaków prowadzi biznes działający na rynku nie dłużej niż 3,5 roku, natomiast aż 12,3 proc. firmy dojrzałe. Tymczasem średnia europejska dla obu wskaźników wynosi 10,3 i 7 proc. - wskazuje „PB”.

„Polska przedsiębiorczość bazuje głównie na firmach, które mają już ugruntowaną pozycję. Znacznie wolniej przybywa nowych biznesów. Wyzwaniem jest tworzenie odpowiednich warunków, by więcej osób chciało przejść od pomysłu na biznes do jego wdrożenia” — mówi gazecie Paulina Zadura, dyrektor Centrum Analiz i Strategii w PARP.

49 proc. Polaków widzi okazje biznesowe

Z raportu wynika, że 49 proc. Polaków widzi okazje biznesowe, ale przed założeniem działalności gospodarczej powstrzymuje ich strach przed porażką. 53 proc. badanych twierdzi, że ma wiedzę i umiejętności potrzebne do uruchomienia biznesu, natomiast 77 proc. uważa, że założenie firmy jest łatwe.

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Właściciele młodych firm znad Wisły ostrożnie podchodzą do nowych technologii. Tylko 11 proc. z nich uważa, że sztuczna inteligencja będzie bardzo ważna dla realizacji ich modeli biznesowych i strategii przedsiębiorstw w ciągu najbliższych trzech lat. Podobnego zdania jest 16 proc. właścicieli dojrzałych przedsiębiorstw - podkreśla „Puls Biznesu”.

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W polskiej edycji badania GEM wzięło udział 10 tys. Polaków prowadzących biznes lub zamierzających go założyć i około 40 ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości.

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Źródło: PAP
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