ZUS przypomina przedsiębiorcom - to już naprawdę ostatnie dni na złożenie wniosku o wakacje składkowe w tym roku. Wniosek, który zostanie przesłany w grudniu 2026 r., będzie dotyczył stycznia 2027 r.

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ZUS: ostatnie dni na wakacje składkowe w 2026 r.

Przedsiębiorcy muszą się pospieszyć, jeśli chcą oszczędzić w grudniu 2026 roku. Listopad to ostatni miesiąc, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wakacje składkowe za 2026 rok. Kto zdąży do końca miesiąca, będzie mógł nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne za grudzień.

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Zainteresowanie ulgą na Dolnym Śląsku jest duże – tylko w tym roku przedsiębiorcy złożyli już 94,2 tys. wniosków. W całym kraju wpłynęło już ponad 1,3 mln wniosków.

Wniosek o wakacje składkowe złożony w grudniu 2026 r.

Warto sprawdzić kalendarz i nie odkładać formalności na ostatnią chwilę. Listopad to ostatnia szansa, aby skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w tym roku. Przedsiębiorca, który złoży wniosek w grudniu, otrzyma zwolnienie dopiero za styczeń 2027 roku. – Wakacje składkowe to konkretna pomoc dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki tej uldze przedsiębiorca może przez jeden miesiąc w roku odetchnąć od opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Jeśli ktoś chce skorzystać z niej jeszcze w 2026 roku, powinien złożyć wniosek najpóźniej do końca listopada – przypomina Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Ilu przedsiębiorców korzysta z wakacji składkowych?

Według danych podanych przez rzeczniczkę, od początku funkcjonowania wakacji składkowych z ulgi skorzystało już ponad 1,4 mln przedsiębiorców w całym kraju. Łączna kwota zwolnienia z opłacenia składek przekroczyła 4,8 mld zł. Tylko za okres od stycznia do listopada 2026 roku wartość udzielonych zwolnień wyniosła już ponad 1,3 mld zł. Także dolnośląscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po tę możliwość.

2024 rok – 107 tys. złożonych wniosków, w kraju 1,1 mln

2025 rok – 119,1 tys. złożonych wniosków, w kraju 1,4 mln

2026 rok – 94,2 tys. złożonych wniosków, w kraju 1,3 mln (wnioski złożone do 16.11.2026)

– Liczby pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z tej możliwości. Wakacje składkowe pozwalają na chwilę zmniejszyć firmowe wydatki, a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na bieżące potrzeby działalności, inwestycje czy inne zobowiązania – mówi Kowalska-Matis.

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Od początku funkcjonowania wakacji składkowych przedsiębiorcy w całej Polsce uzyskali zwolnienia o łącznej wartości przekraczającej 4,8 mld zł. Z tego ponad 1,3 mld zł przypada na okres od stycznia do listopada 2026 roku.

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Dla kogo są wakacje składkowe?

Kto może skorzystać z wakacji składkowych? Z ulgi mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi. Możliwość ta funkcjonuje od grudnia 2024 roku – to właśnie wtedy przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli uzyskać zwolnienie z opłacenia składek. Zwolnienie przysługuje za jeden wybrany miesiąc w roku i obejmuje składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Ważne Wniosek złożony w listopadzie 2026 roku dotyczy grudnia 2026 roku. Natomiast przedsiębiorca, który złoży go w grudniu, będzie ubiegał się już o zwolnienie za styczeń 2027 roku.

Braki formalne we wniosku

Wnioski o wakacje składkowe ZUS rozpatruje automatycznie. Informacja o wyniku postępowania trafia na konto płatnika w systemie eZUS. Przedsiębiorca otrzymuje dodatkowo powiadomienie e-mailem lub SMS-em o nowej wiadomości. Zdarza się jednak, że ZUS musi skontaktować się z przedsiębiorcą, na przykład w celu uzupełnienia braków formalnych. W takich sytuacjach czas rozpatrywania wniosku może się wydłużyć. Dlatego warto regularnie sprawdzać korespondencję na swoim koncie i szybko reagować na wezwania ZUS.Jeśli przedsiębiorca otrzyma tylko częściowe zwolnienie albo nie uzyska ulgi, ZUS wyda decyzję i przekaże ją za pośrednictwem eZUS. Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS.

Wakacje składkowe to pomoc publiczna

Wakacje składkowe są finansowane ze środków budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną. Dlatego ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie spełnia wszystkie warunki uprawniające do otrzymania tej pomocy. Warto pamiętać: listopad to ostatni dzwonek, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w tym roku. Wniosek złożony w grudniu będzie już dotyczył stycznia 2027 roku.

Źródło: ZUS