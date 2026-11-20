Jeśli prowadzisz firmę i masz orzeczenie o niepełnosprawności, część pieniędzy wpłaconych do ZUS może wrócić na twoje konto. W tabeli PFRON są dwie różne kwoty dla każdego stopnia niepełnosprawności. Żeby ustalić swoją, sprawdź, od jakiej podstawy płacisz składki.

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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca przedsiębiorcom całość lub część obowiązkowych składek emerytalnej i rentowej. Jeśli chcesz odzyskać składki za wrzesień 2026 r., masz czas na złożenie wniosku do 30 listopada.

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Ile wynosi refundacja składek ZUS z PFRON w 2026 r.? Tabela kwot

Dwie osoby z tym samym stopniem niepełnosprawności mogą dostać różne przelewy. Przedsiębiorca z umiarkowanym stopniem, który opłaca składki od standardowej minimalnej podstawy, może odzyskać 933,26 zł za miesiąc. Przy preferencyjnej podstawie będzie to 238,07 zł. W obu przypadkach Fundusz zwraca 60 proc. tych samych dwóch rodzajów składek, ale ich wysokość jest inna.

Stopień niepełnosprawności Procent refundacji Standardowa minimalna podstawa Preferencyjna podstawa Znaczny 100 proc. 1555,43 zł 396,78 zł Umiarkowany 60 proc. 933,26 zł 238,07 zł Lekki 30 proc. 466,63 zł 119,03 zł

Przy tzw. dużym ZUS minimalna podstawa to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a przy składkach preferencyjnych tabela opiera się na 30 proc. płacy minimalnej. Jeśli twoje obowiązkowe składki są niższe od kwot przyjętych w tabeli, zwrot liczy się od faktycznie opłaconych składek. Zadeklarowanie wyższej podstawy nie podnosi ustawowego limitu refundacji.

Kto może dostać zwrot składek z PFRON? Warunki dla przedsiębiorców

Refundacja dotyczy własnych składek przedsiębiorcy z niepełnosprawnością. Samo orzeczenie otwiera drogę do złożenia wniosku, a o zwrocie za dany miesiąc decyduje również rozliczenie z ZUS i PFRON. Przed wysłaniem dokumentów sprawdź trzy rzeczy.

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Orzeczenie. Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. PFRON uznaje również orzeczenia traktowane przez ustawę na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. PFRON uznaje również orzeczenia traktowane przez ustawę na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wpłata do ZUS. Składki muszą być opłacone w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Opóźnienie względem terminu płatności może wynieść maksymalnie 14 dni. Po przekroczeniu tej granicy zwrot za dany miesiąc przepada.

Składki muszą być opłacone w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Opóźnienie względem terminu płatności może wynieść maksymalnie 14 dni. Po przekroczeniu tej granicy zwrot za dany miesiąc przepada. Rozliczenie z PFRON. Zaległości wobec Funduszu przekraczające łącznie 100 zł mogą wstrzymać wypłatę do czasu spłaty.

Refundacja jest pomocą de minimis. Przy ubieganiu się o zwrot trzeba więc uwzględnić także pomoc publiczną otrzymaną wcześniej w tej formule.

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Do kiedy złożyć wniosek Wn-U-G? Za wrzesień termin mija 30 listopada

Termin do PFRON liczy się od miesiąca, w którym upłynął ustawowy termin zapłaty składek do ZUS. Wniosek można złożyć do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Za każdy miesiąc składa się osobny formularz Wn-U-G. Tak wygląda rozliczenie przedsiębiorcy, który opłaca składki wyłącznie za siebie i ubiega się o zwrot za wrzesień 2026 r.

Do 20 października przypadał ustawowy termin opłacenia wrześniowych składek do ZUS. Do 30 listopada można złożyć w PFRON wniosek o zwrot za wrzesień, o ile składki zostały opłacone na zasadach wymaganych przez Fundusz.

Za październik termin na złożenie wniosku upływa 31 grudnia 2026 r. Gdy ostatni dzień na złożenie dokumentów przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesuwa się na najbliższy dzień, który nie jest sobotą ani dniem wolnym.

Wniosek Wn-U-G po terminie. Kiedy PFRON może przywrócić termin?

Jeśli przeszkoda, na którą nie miałeś wpływu, uniemożliwiła ci złożenie wniosku o zwrot składek, możesz poprosić PFRON o przywrócenie terminu. Masz na to 7 dni od ustania przeszkody. W prośbie opisz, co uniemożliwiło ci wysłanie dokumentów na czas i kiedy przeszkoda ustała. Razem z prośbą złóż wniosek Wn-U-G za miesiąc, którego dotyczy spóźnienie. PFRON przywróci termin, jeśli uprawdopodobnisz, że do opóźnienia doszło bez twojej winy. Prośbę możesz wysłać przez moduł Korespondencja w SODiR, przez e-Doręczenia lub w formie papierowej. Przywrócenie terminu dotyczy złożenia wniosku do PFRON. Nadal obowiązuje warunek, że składki do ZUS trzeba było opłacić z opóźnieniem wynoszącym najwyżej 14 dni.

Jak złożyć pierwszy wniosek o refundację składek ZUS z PFRON?

Jeśli ubiegasz się o zwrot po raz pierwszy, PFRON rejestruje cię na podstawie pierwszego wniosku z załącznikami. Dołącz kopię aktualnego orzeczenia i dokumenty potwierdzające dane przedsiębiorcy. Formularz informacji o pomocy de minimis w większości branż to INF-O-PdM. Pierwszy komplet można wysłać przez e-Doręczenia albo złożyć papierowo w Biurze PFRON, osobiście lub pocztą. Po uzyskaniu dostępu do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji kolejne wnioski można wysyłać przez SODiR.

Refundacja składek ZUS z PFRON. Najczęstsze pytania

Czy PFRON zwraca składkę zdrowotną? Refundacja obejmuje wyłącznie obowiązkowe składki emerytalną i rentową. Składkę zdrowotną opłacasz na zasadach właściwych dla swojej działalności. Czy można dostać refundację podczas ulgi na start? W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca opłaca z działalności tylko składkę zdrowotną, więc nie ma składek emerytalnej i rentowej, które Fundusz mógłby zwrócić. Czy PFRON zwróci składki za miesiąc objęty wakacjami składkowymi? Fundusz wyłącza z refundacji składki sfinansowane ze środków publicznych. Dotyczy to składek emerytalnej i rentowej pokrytych z budżetu państwa w ramach wakacji składkowych. Ile czeka się na przelew z PFRON? Fundusz ma 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na przekazanie refundacji na wskazany rachunek bankowy.

Podstawa prawna