Fundacja rodzinna stała się jednym z najczęściej omawianych narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorców planujących ochronę majątku i przyszłość rodzinnego biznesu. Dla wielu właścicieli firm jest szansą na uporządkowanie spraw majątkowych, zaplanowanie zasad korzystania z rodzinnego kapitału i ograniczenie ryzyka rozdrobnienia majątku w kolejnych pokoleniach.

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Jednak w rozmowach z przedsiębiorcami coraz częściej pojawia się pytanie: czy samo założenie fundacji rodzinnej wystarczy, aby zabezpieczyć firmę na przyszłość? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Fundacja rodzinna może być bardzo ważnym elementem planu sukcesyjnego, ale nie zastąpi przemyślanej strategii przekazania odpowiedzialności, przygotowania następców i uporządkowania relacji rodzinnych.

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Fundacja rodzinna to narzędzie, a nie gotowy plan

Utworzenie fundacji rodzinnej może pomóc w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, zapewnieniu ciągłości jego ochrony oraz określeniu zasad wypłaty świadczeń beneficjentom. To rozwiązanie daje przedsiębiorcy możliwość zaplanowania, w jaki sposób majątek będzie wykorzystywany w przyszłości i kto będzie mógł korzystać z jego owoców. Nie oznacza to jednak automatycznego rozwiązania wszystkich problemów związanych z sukcesją.

Fundacja nie przygotuje następcy do zarządzania przedsiębiorstwem. Nie sprawi, że skonfliktowane rodzeństwo zacznie ze sobą współpracować. Nie zastąpi kompetentnego zarządu spółki ani nie zagwarantuje, że rodzina zaakceptuje decyzje fundatora. Można stworzyć bardzo dobrze przygotowaną strukturę prawną, a jednocześnie pozostawić nierozwiązane najważniejsze problemy rodzinnego biznesu.

Kto będzie podejmował decyzje?

Jednym z kluczowych zagadnień jest rozdzielenie własności od zarządzania. Przedsiębiorca może zdecydować o wniesieniu udziałów lub akcji do fundacji rodzinnej. W takim przypadku fundacja może stać się właścicielem tych praw, ale prowadzenie działalności operacyjnej nadal będzie należało do właściwych organów spółki.

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Trzeba więc odpowiedzieć na pytania:

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Kto będzie zarządzał spółką?

Kto będzie reprezentował fundację?

Kto będzie podejmował decyzje dotyczące majątku?

Jakie kompetencje otrzymają poszczególne osoby?

Jak zostanie rozwiązany konflikt między interesami beneficjentów a potrzebami przedsiębiorstwa?

Samo wpisanie odpowiednich postanowień do statutu nie wystarczy, jeśli osoby odpowiedzialne za realizację tych zasad nie będą przygotowane do swoich ról.

Rodzina musi znać zasady

Właściciele często koncentrują się na formalnym utworzeniu fundacji, a rozmowę z rodziną odkładają na później. To błąd.

Beneficjenci powinni rozumieć, dlaczego fundacja została utworzona, jakie cele ma realizować i jakie zasady będą obowiązywały w zakresie świadczeń oraz zarządzania majątkiem. Szczególnego znaczenia nabierają sytuacje, w których jedno dziecko aktywnie uczestniczy w prowadzeniu firmy, a pozostałe nie są zaangażowane w działalność przedsiębiorstwa.

W takich przypadkach trzeba przemyśleć, jak pogodzić wynagrodzenie za pracę i odpowiedzialność biznesową z prawami wynikającymi ze statusu beneficjenta. Brak rozmowy może prowadzić do nieporozumień i konfliktów, które w przyszłości zagrożą realizacji założeń fundacji.

Fundacja nie rozwiąże problemu nieprzygotowanego następcy

W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca zakłada fundację rodzinną, ale nie ma odpowiedzi na podstawowe pytanie: kto będzie prowadził firmę za pięć lub dziesięć lat? Następca może być beneficjentem fundacji, ale nie musi być osobą odpowiedzialną za zarządzanie przedsiębiorstwem. To dwa różne zagadnienia.

Właściciel powinien zaplanować nie tylko strukturę majątkową, lecz także przyszłość operacyjną firmy. Potrzebne są kompetencje, procedury, podział odpowiedzialności i przygotowanie kadry zarządzającej.

Jak podejść do fundacji rodzinnej odpowiedzialnie?

Przed utworzeniem fundacji warto przeanalizować kilka obszarów:

Cel – jakie problemy fundacja ma rozwiązać? Majątek – jakie składniki majątku powinny zostać wniesione? Beneficjenci – kto i na jakich zasadach będzie korzystał z fundacji? Zarządzanie – kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji? Relacje rodzinne – czy istnieją konflikty wymagające wcześniejszego rozwiązania? Sukcesja biznesowa – kto będzie prowadził przedsiębiorstwo? Podatki i prawo – jakie konsekwencje będzie miała planowana struktura?

Należy również pamiętać, że fundacja rodzinna podlega określonym ograniczeniom ustawowym, w szczególności w zakresie dozwolonej działalności gospodarczej i zasad opodatkowania. Każdy plan wymaga indywidualnej analizy.

Najpierw strategia, później narzędzie

Fundacja rodzinna może być jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia rodzinnego majątku. Nie powinna jednak być pierwszą i jedyną odpowiedzią na pytanie o przyszłość przedsiębiorstwa. Najpierw trzeba ustalić, co właściciel chce osiągnąć, jaką rolę będzie pełniła rodzina, kto będzie zarządzał firmą i w jaki sposób zostanie zapewniona ciągłość biznesu.

Dopiero wtedy można dobrać odpowiednie rozwiązania prawne i organizacyjne. Dobrze zaprojektowana fundacja rodzinna może chronić majątek. Ale to dobrze zaplanowana sukcesja daje firmie szansę na bezpieczną przyszłość.