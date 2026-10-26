MON otwiera rynek dla nowych graczy. Firmy technologiczne ruszają po wojskowe kontrakty

Firmy spoza sektora zbrojeniowego na rynku obronnym

Według gazety, rosnące wydatki na obronność przyciągają przedsiębiorstwa, które dotąd nie działały w branży zbrojeniowej. Na ten rynek wchodzi właśnie producent gier Image Power. Podobną drogę obrał dawny Klabater, obecnie Defense.Hub. Firmy liczą na rozwój technologii dual use, wykorzystywanych zarówno przez wojsko, jak i odbiorców cywilnych.

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Decyzja MON może przyspieszyć współpracę armii z biznesem

Przełomem może być decyzja MON (nr 171), która umożliwia wojsku testowanie i pozyskiwanie sprzętu z pominięciem części długotrwałych procedur. „Wojsko – także z inicjatywy dowódców jednostek – może kupić kilka egzemplarzy i sprawdzić je w trakcie szkolenia z udziałem dostawcy, zanim uruchomi pełną procedurę. Dla firm to szansa na informację zwrotną z poligonu i pierwsze zamówienia” – powiedział „Rz” Krzysztof Michalski z Polskiej Izby Dual Use.

Dual use jako długoterminowy trend rynkowy

Eksperci zgodnie twierdzą, że dual use to nie chwilowa moda, ale realny i długofalowy popyt. Technologie dual use pozwalają sprzedawać to samo know-how dwóm klientom: wojsku i rynkowi cywilnemu. To także naturalny kanał transferu innowacji do gospodarki – drony, łączność, sensory czy cyberbezpieczeństwo szybko znajdują zastosowanie w energetyce, logistyce i ochronie infrastruktury. Największe bariery w rozwoju technologii dual use to finansowanie etapu od prototypu do produkcji, długie i mało przewidywalne procedury zakupowe oraz trudny dostęp do testów w warunkach wojskowych - wyjaśnia „Rz”.