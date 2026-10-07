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Firmy płacą coraz wyższe podatki fiskusowi. Efektywna stawka sięgnęła 38 proc.

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07 października 2026, 10:48
Firmy płacą coraz wyższe podatki fiskusowi. Efektywna stawka sięgnęła 38 proc.
Firmy płacą coraz wyższe podatki fiskusowi. Efektywna stawka sięgnęła 38 proc.
Shutterstock

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Efektywna stawka podatkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła w cztery lata o 10 proc. do rekordowych 38 proc. – wynika z raportu Grant Thornton opublikowanym „Rz". To dwukrotnie więcej niż nominalna stawka CIT wynosząca 19 proc.

Jak wskazuje cytowany przez gazetę główny ekonomista Grant Thorntona Marcin Mrowiec perspektywy na przyszły rok też nie są pozytywne. - Biorąc pod uwagę potencjalne wprowadzenie od 2027 r. podwyżki podstawowej stawki CIT z 19 proc. do 22 proc. dla podatników o przychodach powyżej 50 mln euro, trudno liczyć na odwrócenie trendu rosnących obciążeń podatkowych w przyszłym roku – wskazuje. 

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Problemem jest niestabilność systemu podatkowego

Według dziennika kluczowym problemem polskiego systemu podatkowego jest nadmierne skomplikowanie i niestabilność. „Firmom trudno jest planować przyszłe przepływy finansowe, wyniki i inwestycje, skoro tak naprawdę nie wiedzą, z jakimi obciążeniami będą musiały się zmierzyć w przyszłym roku i latach następnych” - czytamy.

Partner GWW Legal & Tax Mariusz Tkaczyk tłumaczy, że dla biznesu w praktyce oznacza to głównie działania kierowane do największych podmiotów i wybranych branż, dalsze ograniczanie preferencji, a także poszerzanie podstaw opodatkowania.

W przeszłości wyższe podatki płaciły firmy zagraniczne

Gazeta przypomina, że w przeszłości wyższe podatki płaciły firmy zagraniczne. W 2025 r. efektywna stawka podatkowa dla podmiotów krajowych wzrosła do 39 proc. (wobec 34 proc. w 2024 r.), przewyższając wskaźnik dla podmiotów zagranicznych o 7 proc. 

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Jak opodatkowane są firmy państwowe?

Jak zaznacza „Rzeczpospolita”, zauważalna jest też duża różnica w opodatkowaniu firm państwowych i prywatnych. W 2025 r. efektywna stawka podatkowa wyniosła tam 45 proc.

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Źródło: PAP
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