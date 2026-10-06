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Lekarz przedsiębiorca – jak rozwijać praktykę medyczną w zmieniającym się świecie? [II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy]

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06 października 2026, 18:23
II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy
II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy
Źródło zewnętrzne

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Marketing, zarządzanie zespołem, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, finansowanie rozwoju i planowanie przyszłości zawodowej – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy, organizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 17 października 2026 r. w Szkole Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162 w Warszawie.

Prowadzenie własnej praktyki lub placówki medycznej wymaga dziś znacznie więcej niż wiedzy medycznej. Lekarz, który decyduje się na działalność gospodarczą, staje jednocześnie przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zespołem, budowaniem marki, pozyskiwaniem pacjentów, finansami czy bezpieczeństwem danych.

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- Lekarz prowadzący własną praktykę czy placówkę medyczną bierze na siebie odpowiedzialność znacznie wykraczającą poza sam proces leczenia. To także odpowiedzialność za ludzi, miejsce, w którym udzielane są świadczenia, oraz warunki, w jakich lekarze i inni pracownicy mogą wykonywać swój zawód, a pacjenci otrzymywać merytoryczną i wysokiej jakości pomoc. W ostatnich latach ta rola wyraźnie się zmienia – coraz więcej lekarzy nie tylko leczy, ale również tworzy i rozwija własne podmioty medyczne, zatrudnia zespoły i podejmuje decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie całej placówki. Jako samorząd lekarski chcemy dostrzegać tę rzeczywistość i odpowiadać na potrzeby lekarzy również w tym obszarze. Forum Lekarza Przedsiębiorcy jest jednym z miejsc, w których możemy o tych wyzwaniach rozmawiać szerzej i pokazywać, że przedsiębiorczość w medycynie może iść w parze z odpowiedzialnością za jakość wykonywania zawodu oraz dobro pacjentów i jednocześnie podnosić jakość świadczeń, innowacyjność tam, gdzie system publiczny lub niezastosowanie lekarskiego punktu widzenia zawodzi – podkreśla dr n. med. Artur Drobniak, prezes ORL w Warszawie.

Forum rozpocznie się od dwóch równoległych warsztatów poświęconych marketingowi placówki medycznej oraz zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem lean management. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia budowania rozpoznawalności placówki, komunikacji i marki osobistej lekarza, a także usprawniania procesów i organizacji pracy zespołu.

Program obejmuje również temat komercjalizacji nauki i pozyskiwania grantów. Uczestnicy dowiedzą się, jak przejść od pomysłu naukowego lub innowacyjnego rozwiązania do projektu, który ma potencjał rozwojowy i biznesowy, a także jakie możliwości finansowania mogą być dostępne dla przedsięwzięć z obszaru ochrony zdrowia.

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- Klub Lekarza Przedsiębiorcy powstał z potrzeby stworzenia przestrzeni, w której lekarze mogą rozmawiać o prowadzeniu działalności bezpośrednio z osobami, które mają doświadczenie w biznesie, finansach czy nowych technologiach. II Forum jest rozwinięciem tej idei – chcemy połączyć merytoryczne wystąpienia z możliwością spotkania, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji, które mogą być wartościowe także długo po zakończeniu wydarzenia – mówi dr Małgorzata Terlecka-Maciejewska, wiceprezes ORL w Warszawie.

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Kolejne punkty programu dotyczą przyszłości diagnostyki i zmieniających się potrzeb pacjentów. Wśród tematów znajdą się m.in. trendy na 2027 rok oraz wykorzystanie badania satysfakcji pacjentów i wskaźnika NPS w rozwoju placówki.

Nie zabraknie także zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji w radiologii. Uczestnicy poznają praktyczne sposoby ochrony danych i systemów, a także przykłady wykorzystania AI w diagnostyce i automatyzacji procesów.

Ostatnia część programu poświęcona będzie bezpieczeństwu finansowemu lekarza przedsiębiorcy. Uczestnicy porozmawiają m.in. o budowaniu zabezpieczenia emerytalnego z wykorzystaniem IKZE, IKE, PPK i PPE, a następnie wezmą udział w panelu dotyczącym ubezpieczeń i inwestowania. W centrum dyskusji znajdą się ochrona majątku, zabezpieczenie dochodu oraz długoterminowe planowanie finansowe.

II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy łączy perspektywę medyczną, biznesową, technologiczną i finansową. Organizatorzy stawiają zarówno na wiedzę możliwą do wykorzystania w codziennym prowadzeniu praktyki, jak i na wymianę doświadczeń między lekarzami.

Forum jest skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie tylko wykonują zawód medyczny, ale mierzą się również z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem i rozwijaniem własnej działalności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji: https://izba-lekarska.pl/wydarzenia/imprezy-integracyjne/ii-forum-lekarza-przedsiebiorcy.html#form

Partnerzy medialni wydarzenia: Puls Medycyny; Poradnik Zdrowie; Personel i Zarządzanie; Konsylium24; Kompendium24; Business Woman & life; Gazeta MŚP, biznes2biznes, Puls.

Kontakt dla mediów: Małgorzata Kucka, m.kucka@oilwaw.org.pl, tel: 784 986 731

Źródło: Źródło zewnętrzne
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Lekarz przedsiębiorca – jak rozwijać praktykę medyczną w zmieniającym się świecie? [II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy]
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Marketing, zarządzanie zespołem, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, finansowanie rozwoju i planowanie przyszłości zawodowej – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas II Forum Klubu Lekarza Przedsiębiorcy, organizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 17 października 2026 r. w Szkole Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162 w Warszawie.

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