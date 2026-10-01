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1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia

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01 października 2026, 09:55
1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia
1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia
Shutterstock

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Od 1 października br. e-Doręczenia są obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w CEiDG przed 2025 rokiem. Oznacza to, że z systemu muszą już korzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o doręczeniach elektronicznych, 1 października to ostatni etap wdrożenia e-Doręczeń w firmach. System służy głównie do bieżącej komunikacji z administracją.

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e-Doręczenia stały się obowiązkowe

Od 1 stycznia 2025 r. e-Doręczenia stały się obowiązkowe dla większości instytucji publicznych w całej Polsce, dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz dla firm rejestrujących się w KRS oraz CEiDG. 1 kwietnia ub.r. do systemu dołączyły firmy zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia 2025 r. Z kolei 1 lipca ub. r. e-Doręczenia stały się obowiązkowe dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r., dokonujących jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie.

Natomiast od czwartku z systemu muszą też korzystać firmy, które do tej pory nie dokonywały zmian we wpisie, a zarejestrowały się w CEiDG przed 2025 r. Oznacza to m.in., że przedsiębiorcy muszą posiadać aktywny adres do e-Doręczeń (ADE).

Czym są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który ma ułatwić sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. Poczta Polska jest wyznaczonym ustawowo operatorem do obsługi e-Doręczeń i wykonuje usługi z tym związane za darmo - dla obywateli, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG).

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Przedsiębiorcy mogą też wybrać za opłatą dostawcę komercyjnego e-Doręczeń.

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Do końca ubiegłego roku obowiązywał okres przejściowy we wdrażaniu e-Doręczeń, czyli czas na dostosowanie się do zmian. Natomiast od 1 stycznia tego roku większość podmiotów publicznych jest zobowiązanych do korzystania z systemu jako podstawowego sposobu doręczania pism. Muszą one posiadać adres do e-Doręczeń i nie mogą już uzasadniać ewentualnych problemów z systemem brakiem gotowości organizacyjnej.

Gdzie działa usługa e-Doręczenia?

Usługa od 1 lipca br. działa w aplikacji mObywatel.

Od 31 grudnia system e-Doręczeń będzie obowiązkowy dla Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Jednostki samorządu terytorialnego, sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna mają czas na wdrożenie e-Doręczeń do października 2029 roku. Będzie to ostatni etap wdrożenia systemu.

W lipcu tego roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. ułatwienia w wyszukiwaniu adresatów i adresowaniu przesyłek oraz nowe zasady liczenia terminów. Ponadto, doprecyzowuje przypadki, w których e-Doręczenia nie mają zastosowania. Projekt przewiduje również usprawnienie wymiany danych pomiędzy systemem e-Doręczeń a rejestrami KRS, CEIDG i REGON oraz systemami prywatnych dostawców usług doręczenia elektronicznego.

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Źródło: PAP
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