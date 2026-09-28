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Firmy są na plusie, ale nie ruszają z inwestycjami

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28 września 2026, 08:45
oprac. Łucja Orzeł
Firmy są na plusie, ale nie ruszają z inwestycjami
Firmy są na plusie, ale nie ruszają z inwestycjami
Shutterstock

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Blisko trzy czwarte mikro-, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok na plusie. Dobra kondycja finansowa nie przekłada się jednak na plany dalszego rozwoju – informuje "Rz".

Tak wynika z przytoczonych przez gazetę wyników badania „SME Finance Tracking 2026».

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73 proc. firm zakończyło 2025 rok zyskiem

Zysk za 2025 r. zadeklarowało 73 proc. badanych firm, 22 proc. wyszło na zero, a tylko 5 proc. poniosło stratę. W tym roku niemal połowa przedsiębiorstw spodziewa się utrzymania przychodów na dotychczasowym poziomie. Na ich wzrost liczy 29 proc., a spadku spodziewa się 11 proc.

MŚP ostrożne w inwestycjach

„Inwestycje planuje w tym roku 45 proc. firm, przy czym najczęściej ich budżet nie przekracza 50 tys. zł. Ale aż 38 proc. nie zamierza inwestować w ogóle, a kolejne 17 proc. nie ma jeszcze planów» - podała „Rz».

W ocenie cytowanego przez dziennik prof. Jana Garlickiego, dyrektora generalnego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, które zrealizowało badanie, w warunkach niepewności, na przykład w zakresie braku stabilności prawa i ograniczeń biurokratycznych i fiskalnych, przedsiębiorcy nastawiają się raczej na utrzymanie pozycji niż na ekspansję, co negatywnie wpływa na skłonność do inwestowania zwłaszcza w mniejszych firmach.

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Źródło: PAP
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