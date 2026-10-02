REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » KSC od 3 października 2026 r. Ostatni dzień na wpisanie się do systemu. Sprawdź, czy musisz [Dyrektywa NIS2]

KSC od 3 października 2026 r. Ostatni dzień na wpisanie się do systemu. Sprawdź, czy musisz [Dyrektywa NIS2]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 22:02
nis2 ksc krajowy system cyberbezpieczeństwa wpis
KSC od 3 października 2026 r. Ostatni dzień na wpisanie się do systemu. Sprawdź, czy musisz [Dyrektywa NIS2]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy firma musi wpisać się do wykazu KSC? Sprawdź to do 3 października 2026 r. Oto instrukcja jak sześciu krokach sprawdzić konieczność samodzielnego złożenia wniosku o wpis do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

rozwiń >

KSC od 3 października 2026 r.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażająca dyrektywę NIS2, nakłada na część przedsiębiorców nowy obowiązek – samodzielną identyfikację statusu w systemie. Firmy muszą ocenić, czy spełniają kryteria podmiotu kluczowego lub ważnego oraz czy podlegają wpisowi do wykazu KSC. Czas na dopełnienie formalności i złożenie wniosku upływa 3 października 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Cyberbezpieczeństwo coraz częściej wpływa na ciągłość działania firm, bezpieczeństwo danych, relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Skalę wyzwań pokazują dane z raportu rocznego CERT Polska, działającego w strukturach NASK – w 2025 roku zespół otrzymał ponad 650 tysięcy zgłoszeń, na podstawie których zarejestrowano ponad 260 tysięcy unikalnych incydentów bezpieczeństwa. Dlatego sprawdzenie, czy firma podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie powinno być traktowane wyłącznie jako formalność.

Cyberbezpieczeństwo - obowiązek firm

Nowe przepisy wzmacniają krajowy system cyberbezpieczeństwa i obejmują podmioty, które mają znaczenie dla funkcjonowania usług, gospodarki oraz bezpieczeństwa cyfrowego. W praktyce oznacza to, że obowiązki mogą dotyczyć nie tylko firm z branży IT. Obejmują również przedsiębiorstwa działające m.in. w sektorze produkcyjnym, chemicznym, ICT, logistycznym czy kosmicznym.

Dla przedsiębiorcy najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: czy moją firmę obejmuje obowiązek wpisu do wykazu KSC? Zależy to od profilu działalności, wielkości firmy i zakresu świadczonych usług. To właśnie można sprawdzić za pomocą usługi Pre-weryfikacja zgodności z zaleceniami NIS2 dostępnej na portalu Biznes.gov.pl.

REKLAMA

- Warto potraktować pre-weryfikację jako pierwszy krok do uporządkowania obszaru cyberbezpieczeństwa w firmie. Chodzi o świadomą ocenę, czy nowe przepisy dotyczą danej organizacji. Usługa dostępna na Biznes.gov.pl prowadzi przedsiębiorcę przez najważniejsze elementy: sektor działalności, kody PKD, wielkość podmiotu i tryb wpisu. Im wcześniej firma to sprawdzi, tym więcej czasu zyska na przygotowanie danych, podjęcie właściwych decyzji i spokojne złożenie wniosku, jeśli okaże się to konieczne — komentuje Maria Magdoń, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KSC - co to?

Wykaz Krajowego Systemu Bezpieczeństwa (KSC) to spis podmiotów kluczowych i ważnych. W uproszczeniu pozwala zidentyfikować firmy i instytucje z sektorów kluczowych, m.in. energii, transportu czy przestrzeni kosmicznej oraz sektorów ważnych, do których należą m.in. gospodarka odpadami, produkcja, czy wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów. Wykaz KSC jest prowadzony w Systemie S46. To właśnie za jego pośrednictwem obsługiwane są elektroniczne wnioski związane z wpisem, zmianą wpisu albo wykreśleniem z wykazu. Dla firmy najważniejsze jest więc najpierw sprawdzenie na stronie Biznes.gov.pl, czy obowiązek wpisu jej dotyczy, a następnie, jeśli podlega samorejestracji, złożenie właściwego wniosku elektronicznie.

Wpis do Wykazu KSC oznacza objęcie organizacji konkretnymi obowiązkami. Chodzi m.in. o zarządzanie ryzykiem, przygotowanie procedur, reagowanie na incydenty, wskazanie osób kontaktowych, utrzymywanie odpowiedniej dokumentacji i współpracę z właściwymi organami. Nie jest to wyłącznie formalność administracyjna. To także moment, w którym firma powinna sprawdzić, od jakich systemów zależy jej działalność, kto odpowiada za bezpieczeństwo, jakie procedury obowiązują w razie incydentu i jak szybko organizacja jest w stanie zareagować.

Rejestracja w KSC 2026

Przepisy przewidują dwa tryby wpisu do Wykazu KSC. Pierwszy to samodzielna rejestracja. Dotyczy podmiotów, które prowadzą działalność w sektorze objętym ustawą, spełniają kryteria uznania za podmiot kluczowy lub ważny i nie są wpisywane do wykazu z urzędu. Ten tryb dotyczy przede wszystkim podmiotów prywatnych. W takim przypadku firma sama składa wniosek o wpis, a termin złożenia wniosku upływa 3 października 2026 r.

Drugi tryb to wpis z urzędu. Dotyczy części podmiotów kluczowych lub ważnych, które są wpisywane do wykazu przez Ministra Cyfryzacji bez składania wniosku. W tej grupie znajdują się m.in. podmioty publiczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usług zaufania oraz podmioty, które wcześniej miały status operatora usługi kluczowej. Takie organizacje czekają na wezwanie, po którym uzupełniają wpis. Dlatego zanim firma podejmie dalsze działania, powinna ustalić, która ścieżka jej dotyczy.

Czy trzeba wpisać się do KSC?

Jak sprawdzić, czy trzeba wpisać się do KS? Oto instrukcja krok po kroku:

  1. Wejdź na stronę usługi Skorzystaj z usługi dotyczącej sprawdzenia obowiązku wpisu do wykazu KSC.
  2. Sprawdź, czy Twoja działalność mieści się w sektorach objętych ustawą - Zweryfikuj, czy branża i zakres działalności Twojej firmy znajdują się w katalogu sektorów wskazanych w przepisach, np. produkcja, chemia, ICT, logistyka, usługi cyfrowe lub sektor kosmiczny.
  3. Zweryfikuj kody PKD - Kody PKD pomagają określić, czy działalność firmy może mieścić się w zakresie objętym nowymi obowiązkami.
  4. Sprawdź wielkość podmiotu - Znaczenie może mieć m.in. liczba pracowników, skala działalności oraz powiązania z innymi podmiotami.
  5. Ustal, czy firma powinna złożyć wniosek samodzielnie, czy czekać na wezwanie - Jeżeli organizacja jest wpisywana z urzędu, nie składa wniosku o wpis samodzielnie. Jeżeli podlega samorejestracji, powinna złożyć wniosek w terminie.
  6. Jeśli obowiązek dotyczy firmy — przejdź do wniosku - W takim przypadku wniosek składa kierownik podmiotu albo osoba przez niego upoważniona. Wniosek jest składany elektronicznie.

Wniosek o wpis do KSC - 3 października 2026 r.

Termin złożenia wniosku o wpis do wykazu KSC upływa 3 października 2026 r. To nie oznacza, że warto czekać do końca września. Samo sprawdzenie obowiązku może zająć niewiele czasu, ale zebranie danych, ustalenie ścieżki wpisu i podpisanie wniosku wymaga wcześniejszego przygotowania. Więcej informacji na temat obowiązków firm w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa znajduje się na stronie Biznes.gov.pl.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dla przedsiębiorców „Cyfrowy Biznes”, upowszechniającej korzyści płynące z technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
ZUS: Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na ochronę danych osobowych? Co zmienią nowe unijne przepisy - Dyrektywa NIS 2?
ZUS: Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na ochronę danych osobowych? Co zmienią nowe unijne przepisy - Dyrektywa NIS 2?
Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?
Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?
Cyberatak na firmy logistyczne? Dyrektywa NIS 2 nakłada nowe obowiązki
Cyberatak na firmy logistyczne? Dyrektywa NIS 2 nakłada nowe obowiązki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Organizacja to nie maszyna
01 paź 2026

Rozmowa z dr. Simonem Westernem, CEO i Founderem The Eco-Leadership Institute, o tym, dlaczego tradycyjne modele przywództwa przestają działać.
Zanim zapłacisz chińskiemu dostawcy. Jak sprawdzić, czy to firma, za którą się podaje
01 paź 2026

Według danych GUS w pierwszych jedenastu miesiącach 2025 r. Chiny odpowiadały za 15,5 proc. polskiego importu. Polskiego kontrahenta przed przelewem można sprawdzić na białej liście podatników VAT, m.in. potwierdzając jego status VAT i numer rachunku bankowego. Dla dostawcy z Chin takiej listy nie ma, ale chiński rejestr przedsiębiorstw jest publiczny i pozwala ustalić, z kim naprawdę zawieramy umowę.
1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia
01 paź 2026

Od 1 października br. e-Doręczenia są obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w CEiDG przed 2025 rokiem. Oznacza to, że z systemu muszą już korzystać wszyscy przedsiębiorcy.
Konsultacje poprawiły projekt, ale nie zastąpią roli ustawowego przeglądu fundacji rodzinnej [Komentarz]
30 wrz 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji publicznych dotyczących projektu zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Lektura dokumentu pokazuje, że część uwag środowiska skupionego wokół firm rodzinnych została uwzględniona albo przynajmniej wpłynęła na złagodzenie pierwotnych propozycji. To dobra wiadomość. Projekt po konsultacjach jest w kilku miejscach bardziej racjonalny niż jego pierwotna wersja.

REKLAMA

Darmowe zwroty w sklepach internetowych obciążeniem dla firm - obsługa jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł
30 wrz 2026

Czy darmowe zwroty w sklepach internetowych to przewaga konkurencyjna, a może obciążenie dla firm? Obsługa tylko jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł, co przy większej skali zamówień staje się odczuwalnym obciążeniem dla marży.
Dopiero od dziś, 01.10.2026 prawdziwa rewolucja w e-doręczeniach dla firm. Kiedy nawet nieodebrane pismo uznane za doręczone
01 paź 2026

Od 1 października 2026 przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. będą musieli posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dla firm oznacza to jednak coś więcej niż uruchomienie kolejnej elektronicznej skrzynki. Pismo przesłane przez urząd może zostać uznane za skutecznie doręczone po 14 dniach, nawet jeśli nikt go nie otworzy.
E-licytacje nieruchomości i ruchomości. Co to oznacza dla wierzycieli i dłużników?
29 wrz 2026

Egzekucja coraz wyraźniej przenosi się do internetu. Dla przedsiębiorców nie jest to wyłącznie zmiana techniczna. Elektroniczne licytacje zwiększają dostępność informacji o sprzedaży zajętego majątku, poszerzają krąg potencjalnych nabywców i skracają dystans między licytantem a przedmiotem sprzedaży.
AI Act i sztuczna inteligencja w firmie. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zacznie rozwijać swój produkt na dużą skalę?
29 wrz 2026

Rozwój AI oraz łatwy dostęp do gotowych modeli i usług znacząco obniżyły koszt eksperymentowania z technologią. Dziś znacznie łatwiej zbudować prototyp, system rekomendacyjny czy klasyfikator. To dobra wiadomość. Jest jednak druga strona tej zmiany: trudniej zbudować wokół technologii dobry produkt i biznes, który da się rozwijać na dużą skalę.

REKLAMA

Coraz mniej samozatrudnionych w Polsce. To efekt działania Państwowej Inspekcji Pracy, ale powodów jest znacznie więcej
29 wrz 2026

Samozatrudnienie traci na popularności od czasów pandemii COVID. Teraz jednak zdaniem ekspertów dobije je epidemia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jakie zrobi spustoszenie w tej formie zarobkowania przekonamy się za rok, bo przedsiębiorcy mają dwanaście miesięcy na skorzystanie z abolicji a więc dobrowolną rezygnację z tak zwanych umów B2B na rzecz etatów.
Firmy lekceważą skargi klientów. By na serio zajęły się problemem, potrzeba krytyki w social mediach
30 wrz 2026

Firmy lekceważą uwagi klientów, którzy uważają, że zostali źle obsłużeni i zbywają ich. Dopiero gdy zdeterminowany klient zrobi aferę w social mediach, próbują wybrnąć z sytuacji. To kosztowny sposób i ryzyko dużego uszczerbu na reputacji marki.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA