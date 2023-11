Microsoft zatrudnił współtwórców ChatGPT

Koncern Microsoft zatrudni Sama Altmana, współzałożyciela i byłego dyrektora wykonawczego start-upu OpenAI - zapowiedział 20 listopada 2023 r. na platformie X dyrektor wykonawczy Microsoftu Satya Nadella. Altman został zwolniony z OpenAI w piątek.

Microsoft zatrudni współzałożyciela OpenAI Sama Altmana

Altman i drugi współzałożyciel OpenAI Greg Brockman pokierują w Microsofcie nową ekipą badawczą, zajmującą się AI.



"Misja trwa" – oznajmił 38-letni Altman na platformie X.

OpenAI (twórca ChatGPT) zwalnia Altmana oraz Brockmana

Firma OpenAI, twórca ChatGPT, niespodziewanie poinformowała w piątek o odwołaniu Altmana oraz Brockmana. Według zarządu Altman nie był "szczery" w komunikacji z zarządem.



Według dziennika "New Yo9rk Times", który powołał się na trzy wtajemniczone źródła, powodem nagłego zwolnienia Altmana stał się jego konflikt z głównym naukowcem, współzałożycielem firmy i członkiem zarządu, Ilyą Sutskeverem. Sutskever miał uważać, że technologia tworzona przez organizację może być niebezpieczna, natomiast Altman przykładał zbyt mało uwagi do tej kwestii i parł naprzód, wiedziony logiką biznesowej konkurencji.



Microsoft zainwestował kilka miliardów dolarów w OpenAI i włączył tę technologię do swoich produktów, np. wyszukiwarki Bing. (PAP)

