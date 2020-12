Ulga na robotyzację - na czym polega?

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zdecydują się wprowadzić automatyzację procesów i usprawnić a także utrzymać ciągłość produkcji. Automatyzację można wprowadzić w każdej firmie, na każdym etapie jej rozwoju i w każdym sektorze. Wbrew pozorom nie jest to działanie skomplikowane i długotrwałe.

W ramach ulgi robotyzacyjnej przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy ani rodzaj branży. Odliczenie w ramach ulgi na robotyzację dotyczyć będzie także leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty.





Szacuje się, że do 2030 r. będzie około 2 mln pracowników mniej na rynku pracy. Automatyzacja to szansa dla firm na przetrwanie na rynku w czasach pandemii, kiedy dostęp do pracowników jest utrudniony, a firma, aby przetrwać powinna być elastyczna. Wprowadzenie robotów przemysłowych do firmy poprawia jej wydajność i konkurencyjność, a także obniża koszty przedsiębiorstwa i niweluje ryzyko zatrzymania produkcji z powodu nieobecności pracowników np. na linii produkcyjnej. W sytuacji, kiedy część załogi musi poddać się kwarantannie – roboty przemysłowe mogą utrzymać ciągłość produkcji, bez jej zatrzymywania lub przesuwania pracowników z innych miejsc z produkcji.

Ulga na robotyzację - katalog kosztów podlegających uldze

Ulga robotyzacyjna to możliwość odliczenia przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Zwrot z inwestycji na skutek zastosowania ulgi wyniesie do 9,5 procent poniesionych wydatków.

Ulga obejmie przede wszystkim zakupy nowych robotów przemysłowych i potrzebnego do ich funkcjonowania oprogramowania. Jednak robotyzacja i automatyzacja procesów w firmie to nie tylko wprowadzenie robota przemysłowego na linię produkcyjną.

Aby przedsiębiorca mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację może dokonać następujących czynności:

zakup lub leasing nowych robotów i kobotów,

zakup oprogramowania,

zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),

zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt

Ulga robotyzacyjna to ważny punkt całego projektu ulg podatkowych dla firm. W planie są jeszcze ulgi:

ulga badawczo-rozwojowa, wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem,

ulga na prototyp wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji,

ulga na inwestycję w aplikację robotyczną, pozwalająca na współpracę robota z innymi maszynami i ludźmi.

Ile kosztuje robot przemysłowy?

Ceny zakupu nowego robota przemysłowego zaczynają się od kilkunastu tysięcy EU. Górnej granicy nie ma. Wszystko zależy od przeznaczenia robota, jego wielkości oraz co ma obejmować serwis. W przypadku podpisywania umowy serwisowej warto zwrócić uwagę na to, czy jest w niej zapis o szkoleniach pracowników. To ważny element, który przydaje się, kiedy robot zostaje już w firmie na co dzień. Istnieje również możliwość wypożyczenia robota do testu przed zakupem. Z tej opcji korzysta coraz więcej firm, które planują wdrożyć robotyzację w firmie.

Ulga na robotyzację - dla kogo, od kiedy?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ulga na robotyzacje zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Z ulgi będzie można skorzystać przez 5 lat, czyli do końca 2025 roku. Ulga na robotyzację została skonstruowana podobnie jak ulga na badania i rozwój B+R. Dlatego koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w ciągu roku podatkowego. W momencie składania rocznego zeznania podatkowego firmy dokonają dodatkowego odpisu. Podobnie było w przypadku ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Ulga na robotyzację i automatyzację przedsiębiorstwa będzie dotyczyć zarówno płatników PIT oraz CIT. Prowadzona działalność, staż i wielkość firmy oraz branża nie będzie tutaj miała znaczenia. Ulga na robotyzację będzie dostępna dla wszystkich firm. Głównym celem ulgi robotyzacyjnej jest automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji. Dlatego ulga ma być skierowana głównie do firm produkcyjnych.

Ulga na robotyzację nie stanowi pomocy publicznej.

Pracownicy nie muszą się obawiać, że roboty zajmą ich miejsce pracy i zmienią układ sił na rynku. Jak podkreślają analitycy nowych technologii - efektem robotyzacji będzie pojawienie się zapotrzebowania na pracowników w nowych specjalnościach, m.in. w obsłudze robotów, ich serwisie, w zakresie programowania i rozwijania aplikacji związanej z robotem, analityki danych czy wsparcia klienta.

Szacuje się, że wprowadzenie ulgi będzie kosztować budżet państwa ok. 150 milionów zł w pierwszym roku jej obowiązywania.

Zakres czasowy ulgi robotyzacyjnej

Ulga robotyzacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z niej przez 5 lat - do końca 2025 roku. Oznacza to, że wydatki kwalifikowane muszą zostać poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

