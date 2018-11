Instrukcja obsługi szczęśliwego człowieka

Niektórzy ludzie mają udane związki i są zadowoleni ze swojej pracy. Inni mają wieczne poczucie, że w ich życiu prywatnym i zawodowym wszystko przychodzi z trudem. To, czy ktoś należy do pierwszej, czy drugiej grupy, nie ma nic wspólnego z tym, że jeden lub drugi ma w życiu szczęście, lub też nie. To efekt tego, czy dobrze o sobie myśli, jak buduje poczucie własnej wartości, planuje rozwój i buduje relacje z innymi. Przekonuje o tym nowa książka Marty Pawlikowskiej-Olszty „Psychologiczny GPS Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje”, która właśnie trafiła do sprzedaży.