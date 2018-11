Wykształcenie kontra doświadczenie

Co się bardziej przydaje podczas szukania pracy? Wykształcenie, a może praktyczne doświadczenie? Dyskusja na ten temat trwa od wielu lat, raz do głosu bardziej dochodzą zwolennicy jednego, by za chwilę ustąpić miejsca swoim oponentom. W rzeczywistości do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych potrzeba i jednego, i drugiego. Dysponowania wszechstronnym zakresem kompetencji twardych oczekują również pracodawcy.