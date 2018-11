Polecamy książkę "Pieniądze albo życie. 9 kroków do finansowej niezależności"

Mamy przyjemność zaprezentować książkę "Pieniądze albo życie. 9 kroków do finansowej niezależności", której autorami są Vicki Robin i Joe Dominguez. Ta pozycja dostarcza wielu cennych rad w jaki sposób możemy myśleć o naszych pieniądzach, odnosimy się do nich i jak z nich korzystać, by sprawiały większą radość niż dotychczas. Książka ukazała się pod patronatem medialnym Infor.