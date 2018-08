Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Zastępstwo przy wykonywaniu umowy zlecenia - czy na zleceniodawcy ciąży obowiązek składkowy

W przypadku umowy zlecenia regułą jest osobista praca osoby zobowiązującej się do wykonania umówionych czynności na rzecz zlecającego. Zleceniobiorca może jednak powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, pod warunkiem że taka możliwość wynika z umowy (albo ze zwyczaju) lub gdy jest on do tego zmuszony przez okoliczności (np. ciężkie zachorowanie, wypadek, klęska żywiołowa).