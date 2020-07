Czy Tarcza antykryzysowa wprowadza ograniczenia w wysokości odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych

PYTANIE

Czy Tarcza 4.0 wprowadza ograniczenia w wysokości odpraw emerytalnych dla pracowników pracujących na stanowiskach urzędniczych w samorządowym zakładzie budżetowym?





Zawarty w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej Tarczą 4.0, zapis wprowadzający ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy, do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, może dotyczyć również pracowników samorządowych odchodzących na emeryturę.

W myśl art. 921 § 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.), pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który w trakcie zatrudnienia przeszedł na emeryturę i rozpoczął jej pobieranie, otrzyma odprawę emerytalną w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ponowne podjęcie pracy przez emeryta po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie wypłacie odprawy emerytalnej.

Podstawa prawna:

art. 92 1 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

art. 15gd ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 374)

Maciej Ambroziewicz