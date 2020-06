Tarcza antykryzysowa 3.0 – projektowane zmiany

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że w ramach tarczy 3.0 planuje się m.in.:

rozszerzenie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek - umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł;

- wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach - szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych);

- elektronizację metod przekazywania informacji klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą takie oczekiwanie;

upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej;

czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy - Prawo wodne w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.

Nowa danina na kinematografię

W celu wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej projektodawcy planują wprowadzenie nowej daniny w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce. Jak deklarują projektodawcy, zmiana ma na celu pomoc rynkowi kinematografii w Polsce w związku z pandemią COVID-19. Ich zdaniem uzasadnieniem do wprowadzenia tego podatku jest brak eksploatacji filmów w kinach oraz ogólnoświatowy wzrost korzystania z usług medialnych na żądanie w trakcie pandemii COVID-19.

Zwolnienie z obowiązku wprowadzenia danych do BDO

Projektodawca zaproponował też uchylenie art. 236a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zobowiązuje podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co w efekcie zmniejszy obciążenie tych podmiotów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Mimo decyzji o sukcesywnym otwarciu żłobków i przedszkoli, projektodawcy proponują pozostawić prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego W związku z planowanym przedłużeniem zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych do 24 maja 2020 r. i możliwością przedłużenia z tego tytułu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich grup obecnie uprawnionych, w tym również dla rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się, by nowe uregulowania dotyczące prawa do tego zasiłku weszły w życie po ewentualnym otwarciu tych placówek, a więc po 24 maja 2020 r. Do tego czasu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie mogło być przedłużane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”