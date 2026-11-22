Depresja, zaburzenia lękowe czy inne problemy ze zdrowiem psychicznym nie oznaczają, że pracownik może zostać zwolniony z pracy. Nie dają mu jednak również całkowitej ochrony przed wypowiedzeniem umowy. Pracodawca w określonych sytuacjach może zakończyć stosunek pracy, nawet jeśli pracownik jest w trakcie leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii.

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Pracodawca nie może uzasadniać zwolnienia pracownika samym faktem występowania problemów psychicznych. Zgodnie z prawem musi wskazać rzeczywiste i konkretne powody swojej decyzji. W praktyce znaczenie mogą mieć m.in. długotrwałe nieobecności, sposób wykonywania obowiązków zawodowych czy kwestie bezpieczeństwa.

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Czy pracodawca może zwolnić pracownika z depresją lub inną chorobą psychiczną?

Samo rozpoznanie depresji, zaburzeń lękowych czy innej choroby psychicznej nie stanowi wystarczającej podstawy do zwolnienia pracownika. Pracodawca nie może rozwiązać umowy wyłącznie dlatego, że dowiedział się o diagnozie psychiatrycznej, przyjmowanych lekach czy korzystaniu przez zatrudnionego z psychoterapii. Zamiast tego musi wskazać, dlaczego zdecydował się rozwiązać stosunek pracy. Ogólnikowe powołanie się na problemy psychiczne pracownika nie jest wystarczającym uzasadnieniem.

Kiedy można zwolnić pracownika z problemami psychicznymi?

Choroba psychiczna nie zapewnia bezwarunkowej ochrony zatrudnienia. Pracownik z depresją czy zaburzeniami lękowymi podlega co do zasady takim samym obowiązkom pracowniczym jak pozostali zatrudnieni. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy może być uzasadnione okolicznościami związanymi z wykonywaniem pracy, o ile są one rzeczywiste, odpowiednio wykazane i nie stanowią jedynie pretekstu do pozbycia się osoby chorującej. Jak wskazuje radczyni prawna Milena Markiewicz, znaczenie mogą mieć przede wszystkim:

długotrwałe lub powtarzające się nieobecności, które istotnie utrudniają organizację pracy,

niewykonywanie obowiązków służbowych lub poważne problemy z ich realizacją,

nieprzestrzeganie zgodnych z prawem poleceń przełożonych,

konkretne zachowania stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika lub innych osób.

Nie oznacza to, że wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności automatycznie uprawnia pracodawcę do zwolnienia. Przykładowo, samo pogorszenie wyników pracy nie przesądza o zasadności wypowiedzenia. Należy ustalić, jakie obowiązki nie zostały wykonane, czy oczekiwania pracodawcy były uzasadnione oraz czy istnieją obiektywne dowody potwierdzające zarzuty.

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Czy częste zwolnienia lekarskie z powodu depresji mogą być przyczyną wypowiedzenia?

Długotrwała niezdolność do pracy może powodować poważne trudności organizacyjne, zwłaszcza gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa lub musi stale zmieniać harmonogram pracy pozostałych zatrudnionych. W określonych okolicznościach częste albo przedłużające się absencje chorobowe mogą stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Nie wystarczy jednak samo stwierdzenie, że pracownik korzystał ze zwolnień lekarskich. Pracodawca powinien wykazać, jakie konsekwencje nieobecności wywoływały dla funkcjonowania zakładu pracy. Znaczenie mogą mieć m.in. konieczność reorganizacji obowiązków, trudności w realizacji zadań czy dodatkowe obciążenie innych pracowników.

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Czy można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą, dopóki nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Dotyczy zarówno zwolnień lekarskich wystawionych przez psychiatrę, jak i zaświadczeń o niezdolności do pracy wydanych przez innych lekarzy. Nie jest to jednak ochrona nieograniczona.

Art. 53 § 1 Kodeksu pracy dopuszcza rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa odpowiednio długo. W przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy możliwość taka powstaje, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż trzy miesiące. Ta sama zasada dotyczy co do zasady pracownika z dłuższym stażem, jeżeli niezdolność do pracy wynika z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, ale wówczas obowiązuje dłuższy okres ochronny.

Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy albo niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, rozwiązanie umowy w tym trybie jest możliwe po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Czy pracownika leczącego się psychiatrycznie można zwolnić dyscyplinarnie?

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie każde niewykonanie polecenia czy popełnienie błędu uzasadnia jednak zastosowanie tego przepisu. Konieczne jest ustalenie charakteru naruszenia, stopnia winy oraz okoliczności zdarzenia.

W przypadku osoby zmagającej się z problemami psychicznymi szczególnego znaczenia nabiera ocena, czy konkretne zachowanie było zawinione. Jeżeli stan zdrowia wpływał na możliwość świadomego wykonywania obowiązków, nie można automatycznie przypisywać pracownikowi ciężkiego naruszenia obowiązków.

Uwaga! Pracodawca powinien również pamiętać, że rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym musi nastąpić w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej zwolnienie.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z depresją ze względów bezpieczeństwa?

Jeżeli pojawiają się uzasadnione wątpliwości dotyczące zdolności zatrudnionego do wykonywania pracy, znaczenie może mieć ocena lekarza medycyny pracy. Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Decydujące znaczenie mają rzeczywiste przeciwwskazania zdrowotne lub konkretne zagrożenia, a nie samo rozpoznanie choroby psychicznej.

Co zrobić, gdy pracodawca zwolni pracownika z powodu choroby psychicznej?

Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy, może skierować sprawę do sądu pracy. Termin na wniesienie odwołania wynosi 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę.

W zależności od okoliczności pracownik może dochodzić m.in. uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Jeżeli doszło do dyskryminacji, możliwe jest również dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

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