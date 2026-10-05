Miesiąc, kiedy spadają obroty firmy, ratują wakacje składkowe, ale to kropla w morzu potrzeb przedsiębiorców

O tym jak ważne dla przedsiębiorców są wakacje składkowe świadczą liczby z ZUS. Ratują miesiące, kiedy spadają obroty polskich firm, ale to kropla w morzu potrzeb przedsiębiorców.

Wakacje składkowe - kropla w morzy potrzeb przedsiębiorców

- Wszyscy przedsiębiorcy, jakich znam są w stanie bez problemu wskazać miesiąc albo nawet kwartał, kiedy spadają obroty firmy, spada zainteresowanie usługami i trzeba szukać oszczędności lub wykorzystywać zgromadzony wcześniej kapitał. Wakacje składkowe są więc potrzebne, ale to kropla w morzu wielkich potrzeb małych i średnich firm – nie ma wątpliwości Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

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Wakacje składkowe w liczbach

Statystyki pokazują, że ze składek przez niecałe dwa lata skorzystali przedsiębiorcy na kwotę ponad 4,5 miliarda złotych, a w przypadku przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego to już wartość na poziomie 200 milionów złotych. W Polsce do ZUS trafiło niemal 3 mln 455 tys. wniosków o wakacje składkowe. Przedsiębiorca w miesiącu, gdy obejmują go wakacje składkowe zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne.

Miesiące wakacji składkowych

- Nasze obserwacje wskazują na to, że wakacje składkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, a wsparcie oceniane jest jako cenny dodatek ułatwiający funkcjonowanie w miesiącach gdy obrót firm jest mniejszy lub w miesiącach, gdy przedsiębiorca np. wypoczywa. Najczęściej z wakacji składkowych małe firmy korzystają w styczniu, lutym, lipcu, sierpniu albo w grudniu. Te miesiące bywają dla firm trudniejsze, choć oczywiście wszystko zależy od branży. Branże usługowe i handlowe mają swoje miesiące szczytu – wyobrażam sobie, że np. dla przedsiębiorcy działającego w sektorze turystycznym najlepszym czasem będzie kwartał letni, a najtrudniejszym zimowy, a dla np. firmy motoryzacyjnej zupełnie odwrotnie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Czego potrzebują przedsiębiorcy?

Co o przedsiębiorcach mówi powodzenie tego projektu? Dwie rzeczy: - Przedsiębiorcy potrzebują prostych rozwiązań na swoje poważne problemy. Potrzeba jest komplementarnych zmian w systemie podatkowym, które odciążą firmy działające często na granicy opłacalności przez dużą presję podatkową, wysokie koszty prowadzenia biznesu i galopujące koszty związane z opłatami za media, koszty nieruchomości i koszty paliwa – dodaje Hanna Mojsiuk.

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- Druga sprawa to wyjątkowa niestabilność polskiego rynku usług i handlu. Nasze obserwacje pokazują, że co drugi przedsiębiorca jest w stanie bez żadnego problemu wskazać miesiąc albo nawet kwartał w roku, gdy nagle jego działalność przynosi mniejszy zysk. Taka utrata impetu, często wynikająca z sezonu albo innych trudności, powoduje stan permanentnej niepewności. Dlatego wszelkie wsparcie jest cenne, ale nie może ono zamykać się tylko w tym jednym pozytywnym przykładzie – dodaje szefowa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

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Potrzeba wsparcia systemowego

Nikt nie narzeka, że przedsiębiorcy otrzymali takie wsparcie. Pytanie jest jednak inne – czy to jest wsparcie, którego mali i średni przedsiębiorcy oczekują najbardziej. Mała kropla wsparcia dla przedsiębiorcy stanowi dość dużą kwotę, gdy spojrzymy na budżet całościowo. - Zdaje się, że na liście pomysłów jak ułatwić życie przedsiębiorcom jest wiele innych pomysłów, które mogłyby wejść w życie i realnie pomóc przedsiębiorców, odciążyć ich budżet i zachęcić do inwestowania w firmę i dalszy rozwój – komentuje ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy Paweł Skotnicki.

Skala opodatkowania firm w Polsce zbliża się do absurdalnego poziomu, koszty pracownicze rosną nawet mimo wyhamowania tempa wzrostu płac, a jednocześnie koszty stałe w firmach jak np. podatki od nieruchomości, opłaty za media czy ceny paliwa rosną w tempie absolutnie nieproporcjonalnym do możliwości podnoszenia cen. W wielu firmach koszty stałe np. mediów i paliwa „pożerają” zyski firm, a często powodują nawet konieczność zadłużania się – mówi ekspert. - Nie jestem za tym, by odbierać przedsiębiorcom wakacje składkowe, ale by były realnym wsparciem nie mogą być jednym miesiącem w roku. Ulgą powinna być objęta choćby składka zdrowotna, która przypomnijmy – nie zmieniła się, mimo zapowiedzi, że będzie poddana reformie – dodaje Paweł Skotnicki.