Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Farba, szkło, tapeta, blacha, kamień, beton, drewno?

Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Płytki na ścianach w łazience czy nad blatem w kuchni to praktyczne, ale standardowe rozwiązanie. A gdyby je tak zastąpić innym materiałem? Sprawdźmy, jakie mamy możliwości i co będzie dla nas przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Niezależnie na jaką opcję się zdecydujemy, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że okładzina na ścianę w kuchni i łazience powinna być odporna na zawilgocenie oraz na różnego rodzaju zaplamienia.

Farba w miejsce płytek Wielu producentów farb ma w swojej ofercie produkty, które już w swojej nazwie zawierają informację, że są specjalnie przygotowane do pokrycia ścian właśnie w kuchni i łazience. Aneta Stopa, kierownik marki Beckers wyjaśnia, że takie farby kompleksowo zabezpieczają ścianę przed działaniem wilgoci i pary wodnej, a przy tym tworzą powłokę o zwiększonej odporności na rozwój grzybów pleśniowych. Ma to szczególne znaczenie w miejscach, gdzie farba ma bezpośrednią styczność z wodą, czyli np. nad zlewem czy w kabinie prysznicowej. Dzięki specjalnej recepturze i najwyższej klasie odporności na szorowanie zapewniają też ograniczone wnikanie tłuszczów i innych zabrudzeń oraz umożliwiają łatwe usuwanie plam. Ponadto są dostępne w szerokiej gamie kolorów, z powodzeniem więc można dopasować je do wystroju wnętrza i indywidualnego gustu domowników. Fot. Beckers Zamiast glazury – szkło Szkło to świetna alternatywa dla płytek - nie wchłania wilgoci i jest mało kłopotliwe w czyszczeniu, gdyż nie ma fug. W domu stosuje się panele ze szkła bezpiecznego, czyli hartowanego lub laminowanego. Pierwsze z nich w razie rozbicia rozpadają się na małe cząstki o nieostrych krawędziach. Poza tym szkło hartowane jest odporne na krótkotrwałe działanie gorącej pary wodnej, więc można je umieszczać w pobliżu kuchenki. Natomiast szkło laminowane (inaczej klejone) jest zabezpieczone od spodu folią. Dlatego w razie uszkodzenia tafli, kawałki szkła pozostają przyklejone do folii. Oba rodzaje paneli szklanych mogą być zdobione przez lakierowanie w jednolitym kolorze lub nadruk. Wiele firm ma gotowe zestawy wzorów, zdjęć i grafik, ale możemy też wykorzystać własne fotografie, jeśli chcemy mieć niepowtarzalną aranżację wnętrza. Tapeta a nie płytki W łazience i kuchni możemy na ścianach układać tapety winylowe. Ich wierzchnią warstwę stanowi sprasowany winyl, który jest odporny ścieranie, zarysowania oraz działanie wody. Ale nawet pomimo tej ostatniej właściwości Barbara Łukasiak, dyrektor handlowy Muraspec Polska, nie zaleca stosowania tapety w kabinie prysznicowej. W każdym innym miejscu w łazience, również w sąsiedztwie umywalki, gdzie kontakt z wodą jest sporadyczny, tapeta winylowa sprawdzi się doskonale - dodaje. Fot. Muraspec Natomiast w kuchni tapetę winylową można kłaść właściwie wszędzie, również pomiędzy kuchennymi szafkami. Należy jedynie unikać przyklejania tapety w sąsiedztwie kuchenki gazowej, ponieważ winyl, choć ma atest trudnopalności, poddawany nagrzewaniu z czasem może się po prostu uszkodzić. Jeśli koniecznie chcemy w tym miejscu położyć tapetę, musimy osłonić ją szybą. W ten sposób zabezpieczamy tapetę, na przykład przed przypadkowym dotknięciem gorącym garnkiem, co mogłoby rozpuścić winyl. Blacha też może zastąpić płytki Ściana wykończona arkuszem dekoracyjnej stali nierdzewnej, aluminiowej czy blachy miedzianej z pewnością przykuwa wzrok swym oryginalnym, a jednocześnie sterylnym wyglądem. Dlatego to dość chętnie wybierany materiał na okładzinę nad blatem roboczym w kuchni. W łazience wykorzystuje się go raczej rzadko. Woda, zwłaszcza twarda, pozostawia na blasze ślady, co wiąże się z koniecznością codziennego czyszczenia. W takiej sytuacji, zamiast gładkiej blachy, można wybrać ryflowaną, czyli z licznymi rowkami i uwypukleniami. Kamień, konglomerat lub spiek Z kamieni naturalnych najbardziej uniwersalny jest granit – wytrzymały, twardy i wodoodporny. Z kolei równie efektownie wyglądający marmur i trawertyn trudniej utrzymać w czystości, gdyż oba materiały łatwo się plamią. Dlatego należy je zaimpregnować odpowiednimi preparatami. Fot. Cosentino Na rynku znajdziemy również wielkoformatowe płyty z konglomeratów lub spieków. Aneta Konowrocka, marketing manager z firmy Cosentino podkreśla, że tego typu materiały sprawdzą się w kuchni i łazience na różnych powierzchniach – od blatów, okładzin ścian, po podłogi, a nawet fronty meblowe. W przypadku takich naszych produktów, jak konglomerat Silestone i spiek Dekton, możemy pokusić się o rozwiązania takie, jak zintegrowane zlewozmywaki, umywalki, albo brodziki wykonane z tych samych materiałów. Możliwości jest tyle, ile pomysłów na aranżację przestrzeni – dodaje. Zamiast płytek – także beton Efekt betonowej ściany uzyskamy, nakładając szpachlą na powierzchnię odpowiednie masy i tynki dekoracyjne. Inna opcja to ułożenie betonowych płyt. Na rynku znajdziemy takie o grubości 2-3 cm i cieńsze mające około 1 cm grubości, które są zbrojone np. włóknem szklanym. Do wykończenia ścian nad wanną i w kabinie należy stosować te gatunki betonu architektonicznego, które tworzą szczelną warstwę. Dzięki temu woda nie wsiąka w beton, lecz spływa po jego powierzchni. Natomiast betonową ścianę w kuchni, zwłaszcza nad zlewozmywakiem, można dodatkowo zabezpieczyć odpowiednim środkiem impregnacyjnym. Ewentualne tłuste plamy nie wnikną wówczas w strukturę betonowej płyty, co mogłoby pozostawić na niej nieestetyczne ślady. Warto też wiedzieć o tym, że wielu producentów oferuje beton, który może być barwiony różnymi pigmentami, ale największą popularnością cieszy się naturalny odcień szarości. Nie zapominajmy o drewnie Na ścianie w łazience czy kuchni można ułożyć boazerię lub mozaikę przemysłową. Najlepiej wtedy wybrać egzotyczne gatunki drewna, np. teak, iroko czy lapacho. Z polskich gatunków drewna poleca się przede wszystkim dąb i modrzew. Inne rozwiązanie to zastosowanie termodrewna, czyli materiału, który został poddany działaniu wilgoci w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Tańszą opcją jest montaż płyty fornirowanej drewnopochodnej. Pamiętajmy jednak o tym, że jej krawędzie powinny zostać starannie wykończone, aby pod fornir nie dostała się wilgoć. Ogród ze sztucznych roślin na ścianie Takie nietypowe, a jednocześnie niezwykle efektowne rozwiązanie proponuje Barbara Tołubińska z firmy Green Designers International. Dzięki ogrodom wertykalnym ze sztucznych roślin można wprowadzić zielony akcent niemal w każdym miejscu domu. Doskonale nadają się one do ciemnych i słabo nasłonecznionych wnętrz, gdzie prawdziwe „doniczkowce” nie miałyby szans na przeżycie. Bez problemu stworzymy więc pionowe ogrody w kuchni, a nawet w łazience bez okna. W ten sposób można udekorować ścianę nad blatem kuchennym lub wzdłuż szafek. Fot. Green Designers Jeśli chodzi o łazienki, to zielony akcent doskonale sprawdza się przy lustrze lub między półkami. Zielone obrazy ze sztucznych roślin są również chętnie tworzone nad wanną – podpowiada ekspertka. Opracowała: Beata Zielińska Źródło: domiporta.pl