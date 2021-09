Urządzanie mieszkania - na czym można zaoszczędzić a na czym nie warto

Urządzanie (wykańczanie) mieszkania. Urządzając mieszkanie, trzeba się liczyć z tym, że poniesione koszty mogą być bardzo wysokie. Jest to długi, żmudny i skomplikowany proces, a zaplanowany na to budżet bardzo łatwo przekroczyć. Na szczęście jest kilka sposobów, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze. O czym warto pamiętać, urządzając mieszkanie, aby mieć koszty pod kontrolą?

Trzeba mieć plan - zwłaszcza wydatków

Przed rozpoczęciem remontu warto poświęcić sporo czasu na dokładne zaplanowanie budżetu. Mając przed sobą gotową listę kosztów, które nas czekają w związku z urządzaniem mieszkania, można się zastanowić, gdzie i czy uda się na niektórych rzeczach zaoszczędzić. Pamiętajmy, że do kosztów każdej z prac należy doliczyć niezbędny sprzęt do wykonania danej pracy. Koszt malowania ścian zwiększa się, kiedy do ceny samej farby doliczymy wałki, taśmy malarskie czy folie ochronne. Koszt położenia podłogi to nie tylko same panele, ale także kleje czy kliny do montażu. Podobnie jest w przypadku większości prac remontowych. Zliczając wszystkie te rzeczy, może się z nich uzbierać pokaźna suma, dlatego warto wliczyć to wszystko wcześniej, aby nie zaskoczyły nas koszty remontu.

Bezbłędny projekt to podstawa

Jednym z największych wydatków przy urządzaniu mieszkania może okazać się… naprawianie błędów. Dlatego wcześniej warto dokładnie przemyśleć projekt, upewnić się, że wszystkie wymiary się zgadzają i dokładnie przejść przez kosztorys projektu. Jeśli stwierdzimy, że to dla nas zbyt duże wyzwanie, warto wcześniej zainwestować w usługę profesjonalnego architekta wnętrz, który będzie trzymał pieczę nad całym projektem. Mimo iż na początku może się wydawać, że zatrudnienie projektanta to zbędny wydatek, to z perspektywy czasu może okazać się, że to znaczna oszczędność, gdy popatrzymy na to w szerszej perspektywie.

Doświadczony architekt wnętrz nie tylko urządzi funkcjonalne mieszkanie, ale także pomoże ułożyć budżet – przypilnuje, aby nie został przekroczony, a także poleci sprawdzonych i fachowych budowlańców, po których nie będziemy musieli poprawiać. Korzystając z usług projektanta, możemy także liczyć na pomoc w zmianie układu pomieszczeń, aby nasze mieszkanie było jak najbardziej funkcjonalne i dopasowane do indywidualnych potrzeb.

– Jeśli zależy nam na tym, aby nasze mieszkanie było jak najbardziej spersonalizowane, warto zgłosić deweloperowi zmiany lokatorskie na etapie budowy mieszkania. Taka zmiana zgłoszona odpowiednio wcześniej jest bezpłatna i odbierając mieszkanie, możemy liczyć na to, że będzie wyglądać dokładnie tak, jak chcemy. Oczywiście zmiany te wcześniej uzgadniamy, ponieważ istnieją pewne ograniczenia konstrukcyjne wynikające np. z układu ścian nośnych. Przesuwanie ścian w gotowym mieszkaniu to duże wyzwanie i niepotrzebne koszty – radzi Jakub Orski z biura sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom”.

Co potrafisz - zrób sam

Wielu kosztów można także uniknąć, wykonując proste prace remontowe samemu. Koszty robocizny są czasami bardzo wysokie, więc jeśli zależy nam na cięciach w budżecie, jest to opcja warta rozważenia. O ile instalacja przewodów czy podłączeń sanitarnych wymaga pracy specjalisty – hydraulika bądź elektryka, to proste czynności, takie jak malowanie ścian, możemy wykonać samemu. Położenie parkietu czy montaż mebli to także prace, z którymi bez problemu poradzimy sobie sami. Jedyne, co trzeba zainwestować w tym przypadku, to czas. Internet jest pełen pomocnych treści i fachowych tutoriali, z których warto skorzystać przed rozpoczęciem prac.

Na czym można oszczędzić?

Planując wygląd mieszkania i zastanawiając się, które elementy są nam niezbędne, warto zastanowić się nad kaflami, które potrafią być bardzo kosztowne. Próbując ciąć koszty w budżecie, możemy zdecydować się na pomalowanie części ścian zamiast układania glazury na całej powierzchni ścian. O ile kafle kładzione na podłodze powinny być jak najwyższej jakości, tak te naścienne mogą być drugiej klasy. Tak naprawdę w końcowym efekcie nie widać między nimi żadnej różnicy.

Kolejnymi elementami, na których stosunkowo łatwo oszczędzić, są wszelkiego rodzaju dodatki i ozdoby. Dywany, wazony, obrazy – to wszystko są rzeczy, które nie są w mieszkaniu niezbędne i nie wpłyną na funkcjonalność naszej przestrzeni. Jeśli urządzanie mieszkania kosztuje nas wszystkie oszczędności, czasami warto niektóre elementy odpuścić. Jeśli nie wyobrażamy sobie wnętrza bez stylowych dodatków, zawsze możemy je stopniowo dokupywać później. Rzadziej używane meble to też zakup, na którym można zaoszczędzić lub po prostu odłożyć go na później. Jeśli zaś nie możemy przekonać się do braku dodatków – warto zdecydować się na kolorową ścianę, która sama w sobie będzie zdobiła wnętrze.

Na czym nie warto oszczędzać?

Są jednak takie rzeczy, na których nie warto oszczędzać. Zainwestowane pieniądze raz a dobrze zaprocentują w przyszłości. Jakich elementów wyposażenia wnętrza się to tyczy? – Przede wszystkim w rzeczy, których wymiana jest skomplikowana, czyli np. wymaga kucia ścian, czyli armatury łazienkowej czy mebli kuchennych. Wymiana armatury, zwłaszcza tej podtynkowej, bywa bardzo problematyczna, czasochłonna i pracochłonna. Wszystkie elementy, które ukrywane są pod ścianami, powinny być jak najwyższej jakości. To znacznie zmniejsza ryzyko, że za rok będziemy musieli kuć ścianę i kafelki, aby wymienić sprzęt – radzi Jakub Orski z biura sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM „Mój Dom”.

Także kupując meble, które będziemy często eksploatować, nie warto oszczędzać. Wygodne łóżko, porządna kanapa czy blaty kuchenne z wysokiej jakości materiałów to wyposażenie, w które warto zainwestować nieco większe pieniądze.